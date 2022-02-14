麻煩大了！通緝犯拒停車受檢撞翻小隊長　殺人未遂起訴

▲台北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

宜蘭男子官信隆前年開車在北市遇警方路檢，怕被查出自己因案被通緝，涉加速衝撞執行勤務的保安警察大隊謝姓小隊長倒地，謝男頭部與手腳多處擦挫傷，官男逃離後仍被警方循線查獲，台北地檢署偵辦認定官男肇事時，心存撞死對方也無所謂的不確定殺人故意，今依殺人未遂罪嫌起訴官男，建請法院斟酌加重其刑。

有毒品、傷害等前科的官男，前年（2020年）12月8日清晨4時許，開車在北市大安區羅斯福路與辛亥路口遇到警方執行路檢，當時他另案被通緝中，怕被警方盤查而露餡，涉加速拒檢，迎面衝撞示意他停車的謝姓小隊長。

謝男猝不及防，被撞倒在官男座車引擎蓋上，再從車頭左前方落地，撞傷後腦，前額、鼻樑與手腳也多處擦挫傷，官男趁亂趁亂逃離，不久即被轄區大安警分局查獲歸案，謝男送醫幸無大礙，告官男涉犯傷害罪嫌。

檢方偵辦認為，官男明知謝男是執行勤務的警察，卻僅因不願被查出通緝身分就開車衝撞拒檢，不但涉嫌妨害公務，且顯然當時心存撞死人也無所謂的不確定殺人故意，今從重依殺人未遂罪嫌起訴官男，加上官男2017年1月才因案出獄，5年內又故意再犯罪，建請法院依累犯規定加重其刑。