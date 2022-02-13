南港展覽館外爆槍響！為挺友人竟遭2煞「狂轟12槍」　20歲男驚逃

▲范男（20歲）與人因金錢糾紛，遭人於南港展覽館附近朝車連開12槍，警方事後找到2把改造手槍與數枚彈殼。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、張君豪／台北報導

台北市南港展覽館12日凌晨4時許驚傳槍響，范姓男子（20歲）因友人在網路上與人結怨，凌晨與對方相約在捷運南港展覽館站附近談判，孰料對方竟持改造手槍，在賓士車內對范男狂轟數槍後逃逸。警方事後在范男車上找到12枚彈孔，經追查後，於案發12小時內，將3名犯嫌帶回，初步了解為金錢糾紛有關，全案將依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂罪嫌偵辦。

▲警方在范男車身上找到12枚彈孔，並於12小時內循線將3名犯嫌帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，范男的陳姓友人因金錢糾紛，與對方在網路上互罵，雙方為此於南港路一段、經貿一路口談判。范男依約開車抵達後，在該路段繞行，突然開來一輛白色賓士轎車，尾隨范男車後一小段距離，不久車上2人搖下車窗，直接朝范男狂轟數槍，范男當場嚇得重踩油門趕緊逃離，所幸現場無人受傷。

警方獲報到場，發現范男的轎車車身左側及後車廂共計有12枚彈孔，並於地面尋獲多枚彈殼及彈頭碎片，事後警方調閱監視器，並循線擴大追查，發現吳男、黃男（均22歲）及陳男（21歲）3人涉嫌重大，於是根據車牌等證據，12日中午向士林地檢署檢察官申請拘票後，前往陳男住處將犯嫌帶回，並起出作案的2把改造手槍。

▲犯嫌在白色賓士車上對被害人狂轟數槍，右側後照鏡有遭撞斷痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

據知情人士指出，警方在追查開槍犯嫌行蹤時，有透過民間友人幫忙尋人，吳男、黃男也因此得知警方正在追緝他們，於是在案發當日下午，便主動致電警方，表示願意出面自首，但檢方在此之前便已先行核發拘票，吳、黃2人不符合自首要件，但警方仍將犯嫌有自首意願列入筆錄，供檢方參考審酌，全案將依刑法殺人未遂罪、槍砲彈藥管制條例等罪嫌，移請士林地檢署偵辦。