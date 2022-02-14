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廣東+23例「香港輸出」！ 　9天23名港深跨境司機確診

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港本土疫情失控。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳市口岸辦透露，13日深圳口岸再檢出6名深港跨境貨車司機核酸檢測陽性。2月4日以來，深圳口岸已檢出23名跨境司機陽性患者。深圳市昨日也宣布，有一名在入境隔離酒店的工作人員確診。此外，廣東多地發現來自香港的境外輸入確診病例及無症狀感染者，合共有23例。

深圳市口岸辦通報顯示，3名在入境閉環被檢測出的核酸陽性的貨櫃車司機，分別是在2月12日經文錦渡口岸、蓮塘口岸，2月13日經深圳灣口岸入境後核檢被發現。其餘3名貨櫃車司機，則是在2月12日和13日經深圳灣口岸入境閉環返港核檢後被發現核酸陽性。

通報顯示，前3名跨境司機已被轉入指定醫院隔離治療，司機所到場所已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。6名核檢陽性跨境司機的有關情況已通報香港相關部門。

深圳市衞健委13日通報一名本地確診病例。通報顯示，新增病例男，40歲，入境旅客隔離酒店工作人員，1月30日以來處於閉環管理狀態，1月30日至2月11日核酸檢測均為陰性，2月13日在例行核酸檢測中初篩陽性，經深圳市疾控中心覆核亦為陽性，目前已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，診斷為新冠肺炎確診病例（普通型）。該病例工作期間處於閉環管理狀態，活動軌跡為工作宿舍（光明區新湖街道同富裕工業區春天公寓）到隔離酒店「兩點一線」，目前流調暫未發現「脫管」現象。

另外，據廣東衛健委通報，昨日廣東新增境外輸入確診病例27例，多地發現來自香港的輸入確診病例，合共有18例。其中深圳報告8例，佛山報告2例，東莞報告6例，江門報告2例。廣東新增境外輸入無症狀感染者15例，同樣有多例來自香港，合共有5例，其中深圳報告1例，佛山報告2例，東莞報告2例。

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