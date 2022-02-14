港府再加碼270億港元「抗疫基金」　預估6.7萬商家、75萬人受惠

▲香港疫情擴散，經濟情況雪上加霜。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情持續擴散，港府14日向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資270億港元，以推出共48項的第六輪基金措施，支援受疫情影響的行業及人士。立法會財務委員會將於15日以網上會議的形式審議該項撥款建議。

港府預計，這一輪基金能為約67000個商戶和75萬名人士提供支援，待財委會批准向基金注資後，各負責執行的政策局和部門會盡快敲定各措施細節，落實推行，大部分措施可在財委會批准向基金注資後一個月內接受申請。

香港政務司司長李家超表示，政府充分理解疫情及收緊社交距離措施對社會各界的影響，尤其是對基層市民的影響，因此迅速推出新一輪基金，各項支援措施將有助保留職位，使本港的經濟保持力量，待這一波疫情緩和，可盡快復甦，「這一輪基金更着重向個人提供支援，包括首次推出臨時失業支援，各項措施的預計開支中，有超過60%是提供給個人的。」

香港第六輪基金的紓困措施分為四大類：

（一）為須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助：

包括在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下須停業或有限度營運的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是一月十四日推出的第五輪基金的兩倍。

以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等的資助。此外，第六輪基金亦涵蓋自二月十日起須關閉的髮型屋及理髮店；





（二）為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助：

包括旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等，此類支援措施的受惠對象大致有三類，第一是以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館、洗衣店、洗碗工場等。

第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，這包括每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼，而每艘街渡則可獲2萬元的津貼。

此外，此輪基金亦會支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月每公升2元的液化石油氣折扣或發還四成的相關汽油或柴油支出。第三，一些指定項目包括元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港的租戶可獲為期6個月百分之七十五的租金寬減；





（三）為受重創行業的從業員，以及一直為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援：

合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者可於今輪基金獲得一筆過10000元津貼。此輪基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機。

另外，會為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工提供每月2000元的津貼，為期5個月；





（四）為短期／短暫失業人士提供支援：

其一，首度推出臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業並在申請時已失業不少於一個月的中低收入全職或兼職人士（失業前的月薪不超過3萬元），提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援。合資格自僱人士亦會考慮。申請安排以簡便和盡早發放援助為原則，亦會有保障措施以提防濫用。執行機構會以強制性公積金（強積金）計劃戶口的資料審核大部分申請人的申請資格，另會透過獨立程序處理沒有強積金戶口的人士。合資格人士必須沒有領取綜合社會保障援助及／或沒有受惠於第六輪基金下的其他措施。

其二，再推出新一輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構創造額外30 000個有時限性的職位，以協助失業人士重新就業。這是第三次推出「創造職位計劃」。早前在基金下已推出的兩輪「創造職位計劃」已創造了約60000個職位。