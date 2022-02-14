　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港府再加碼270億港元「抗疫基金」　預估6.7萬商家、75萬人受惠

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港疫情擴散，經濟情況雪上加霜。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情持續擴散，港府14日向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資270億港元，以推出共48項的第六輪基金措施，支援受疫情影響的行業及人士。立法會財務委員會將於15日以網上會議的形式審議該項撥款建議。

港府預計，這一輪基金能為約67000個商戶和75萬名人士提供支援，待財委會批准向基金注資後，各負責執行的政策局和部門會盡快敲定各措施細節，落實推行，大部分措施可在財委會批准向基金注資後一個月內接受申請。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

香港政務司司長李家超表示，政府充分理解疫情及收緊社交距離措施對社會各界的影響，尤其是對基層市民的影響，因此迅速推出新一輪基金，各項支援措施將有助保留職位，使本港的經濟保持力量，待這一波疫情緩和，可盡快復甦，「這一輪基金更着重向個人提供支援，包括首次推出臨時失業支援，各項措施的預計開支中，有超過60%是提供給個人的。」

香港第六輪基金的紓困措施分為四大類：

（一）為須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助：

包括在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下須停業或有限度營運的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是一月十四日推出的第五輪基金的兩倍。

以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等的資助。此外，第六輪基金亦涵蓋自二月十日起須關閉的髮型屋及理髮店；

▲▼新冠疫情,香港疫情,檢測。（圖／路透）
 
（二）為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助：

包括旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等，此類支援措施的受惠對象大致有三類，第一是以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館、洗衣店、洗碗工場等。

第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，這包括每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼，而每艘街渡則可獲2萬元的津貼。

此外，此輪基金亦會支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月每公升2元的液化石油氣折扣或發還四成的相關汽油或柴油支出。第三，一些指定項目包括元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港的租戶可獲為期6個月百分之七十五的租金寬減； 

▲▼新冠疫情,香港疫情,檢測。（圖／路透）
 
（三）為受重創行業的從業員，以及一直為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援：

合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者可於今輪基金獲得一筆過10000元津貼。此輪基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機。

另外，會為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工提供每月2000元的津貼，為期5個月；

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）
 
（四）為短期／短暫失業人士提供支援：

其一，首度推出臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業並在申請時已失業不少於一個月的中低收入全職或兼職人士（失業前的月薪不超過3萬元），提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援。合資格自僱人士亦會考慮。申請安排以簡便和盡早發放援助為原則，亦會有保障措施以提防濫用。執行機構會以強制性公積金（強積金）計劃戶口的資料審核大部分申請人的申請資格，另會透過獨立程序處理沒有強積金戶口的人士。合資格人士必須沒有領取綜合社會保障援助及／或沒有受惠於第六輪基金下的其他措施。

其二，再推出新一輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構創造額外30 000個有時限性的職位，以協助失業人士重新就業。這是第三次推出「創造職位計劃」。早前在基金下已推出的兩輪「創造職位計劃」已創造了約60000個職位。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
快訊／高雄疫情有變化！知名餐廳有足跡　急停業2天
全家物流卡逾7天貨還沒到！　業者回應了
快訊／國3北上火燒車！　3人驚險跳車
快訊／新店某大樓「4F火警」！　1人昏迷搶救中
快訊／蘇貞昌同意放寬「居檢、商務人士入境規範」
200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身
情人節激情「保險套6迷思」先看！　做錯一個提早當爸媽
快訊／馮世寬出院了！　曝蔡英文每天暖舉
袁詠儀瘋買名牌包「網估逾7500萬」！　張智霖驚吐瀕臨破產辛
情人節最甜！蔣萬安找老婆再拍一次婚紗　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

愛看吃生食影片！　他模仿「吃未煮熟牛羊肉」結果弓形蟲入腦

開拓藥業完成新冠口服藥三期臨床中國首例給藥　股價一度飆漲35％

廣東+23例「香港輸出」！ 　9天23名港深跨境司機確診

元宇宙社交「啫喱」超越微信登頂APP榜首　疑遭對手攻擊暫時下架

港府再加碼270億港元「抗疫基金」　預估6.7萬商家、75萬人受惠

谷愛凌陷國籍爭議！　胡錫進籲「宣傳要適度」：避免涉愛國主義

網傳北京未打疫苗不能上學　市教委重申「反對強制接種」

曾是世界建築奇蹟！　上海網紅酒店開業3年後「掛牌百億求售」

台商重鎮蘇州工業園4人確診　凌晨急發通報全員核酸

同款同色車相撞！2駕駛竟「同年同月同日生」　網笑：馬上結拜

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

愛看吃生食影片！　他模仿「吃未煮熟牛羊肉」結果弓形蟲入腦

開拓藥業完成新冠口服藥三期臨床中國首例給藥　股價一度飆漲35％

廣東+23例「香港輸出」！ 　9天23名港深跨境司機確診

元宇宙社交「啫喱」超越微信登頂APP榜首　疑遭對手攻擊暫時下架

港府再加碼270億港元「抗疫基金」　預估6.7萬商家、75萬人受惠

谷愛凌陷國籍爭議！　胡錫進籲「宣傳要適度」：避免涉愛國主義

網傳北京未打疫苗不能上學　市教委重申「反對強制接種」

曾是世界建築奇蹟！　上海網紅酒店開業3年後「掛牌百億求售」

台商重鎮蘇州工業園4人確診　凌晨急發通報全員核酸

同款同色車相撞！2駕駛竟「同年同月同日生」　網笑：馬上結拜

歡迎挑戰！桃園「牛屎味」臭豆腐越吃越順口　限時販賣2.5小時

緯創啟用Ansys模擬軟體　加速5G天線驗證、開發

美國稱俄羅斯16日入侵　烏克蘭總統向美要證據

南投燈會無人機秀愛心手勢慶情人節　竹山女婿陳雷周日壓軸演唱

烏俄關係劍拔弩張！2014年馬航遭擊百人殞命　國籍航空先行改道

士林夜市人潮重返巔峰！北市查核130攤商　「5家沒標價格」遭勸導改善

快訊／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　急停業2天清消

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

APRIL解散采媛宣布離開公司！解釋無霸凌「日期卻記錯」網友打臉

大陸熱門新聞

車墜河3死！　男孩獨活返家又崩潰「媽離奇倒亡」

拿不出220萬聘金！女友被家人拖走

上海網紅酒店「掛牌百億求售」

交易員1動作害公司虧5510萬　3天還清

欠薪離職遭批不共患難　他駁人資：跪太久站不起來？

陸Up主抄襲台灣YT　小玉、放火全受害

南韓選手輸給大陸　一動作被罵爆

同款同色車相撞...2駕駛竟「同年同月同日生」

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

陳巍辱華、恐同罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽

超狂巧合車禍網發毛！警：沒抄錯吧

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

台商重鎮蘇州工業園4人確診 凌晨急發通報全員核酸

更多熱門

相關新聞

香港確診連4天破千例　官員：數字每2、3天就翻倍

香港確診連4天破千例　官員：數字每2、3天就翻倍

香港疫情失控，醫療系統幾近崩潰，根據港媒報導，13日恐新增超過3000例確診，比前一天的數據增加超過一倍，並再次創下單日新增確診數的新紀錄。

香港今增1347確診　官員要輕症患者在家等

香港今增1347確診　官員要輕症患者在家等

香港求援　陸港澳辦：將援建社區隔離及治療設施

香港求援　陸港澳辦：將援建社區隔離及治療設施

香港兩天近3千確診！官員：不排除封城

香港兩天近3千確診！官員：不排除封城

鼓吹確診者「出門散播病毒」　港男被捕

鼓吹確診者「出門散播病毒」　港男被捕

關鍵字：

香港抗疫基金

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

滴妹難得解放東西半球！

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

淨山丟棄歷史酒瓶挨轟！YouTuber道歉：影片已下架

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面