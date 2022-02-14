爽領18萬月薪！擺爛法官有《憲法》罩 　不能記2大過免職

▲司法院（圖）見周靜妮法官擺爛卻仍領高薪，已對她啟動停職程序。



圖文／鏡週刊

法官受《憲法》保障，以利獨立審判不受外力擾，法官若有重大違失，要由職務法官審理後才可拔官或究責，比起一般公務人員，如曠職4天即可記2大過直接免職，議處法官得經層層關卡，周靜妮法官因此得以擺爛不審案，2年累計曠職70天，不上班卻還能爽領18萬餘元月薪。

知情人士透露，周靜妮法官因霸凌當事人、欺負社工及案件延宕而遭評鑑，過程中，她解釋自己一連串脫序行為，是因長年高度工作壓力，身心痛苦所致，應視為職業傷害，知情人士表示，周有狀況很久了，歷任院長都難以處理，直到現任院長陳雅玲到職後，苗栗地院處理態度轉趨積極，卻反而收到立委關切，指周反控自己遭到職場霸凌。

她除了多年前曾在宿舍燒炭外，周去年遭調查時，還曾經帶家人找法院院長談判，更曾揚言在法院跳樓及放火，苗栗地院為了避免警力負擔，只能在院長宿舍多放幾支滅火器，並計畫將法院頂樓梯間上鎖以防止意外，卻也擔心萬一周靜妮真的在法院放火，可能會妨礙頂樓逃生。

▼苗栗地院（圖）近來人心惶惶，擔心被周靜妮法官放火。



依法評會調查，周靜妮2020年曠職高達314小時，若以每日8小時計算，她當年的曠職天數逾39天，2021年也曠職30餘天，2個年度加起來曠職高達70天，依據《公務人員考績法》規定，曠職繼續達4天，或1年累積達10天者即記二大過免職，但為保障法官獨立審判，須經職務法庭審判後才可將法官免職，在此之前周仍是法官，不必上班也可照領18萬餘元月薪並繼續住在宿舍。

由於周靜妮違失情節嚴重，司法院忍無可忍，日前已啟動停職程序，要在懲戒法院職務法庭判決出爐前，先停止周靜妮的法官職務，最快本週就會有結果，屆時周靜妮將無法再爽領高薪，只能月領本俸的一半，2萬6,665元，並在3個月內搬離宿舍，但司法院與苗栗地院都擔心周靜妮會再有驚人之舉，也已同步啟動相關輔導關懷機制。

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