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女童內湖警察公墓遇害　26年管理員說靈異經歷！蔭屍最棘手

【警察公墓顯英靈】守護警察公墓26年　老管理員親述多次靈異經歷

▲陳敬濬在警察公墓擔任管理員長達26年，遇過不少靈異事件。

圖文／鏡週刊

29年前，位於台北市內湖區的警察公墓附近，發生一起震驚社會的女童姦殺案，曹姓遊民以買漢堡為由，將女童騙到警察公墓附近一處廢棄空屋，之後性侵得逞，警方在死者頭七當天，循線逮捕犯案的曹姓遊民，曹還自爆犯下女明星湛蓉命案，槍決伏法前，他更留下遺書，說自己另外殺了4名女子，且全都棄屍在警察公墓，但警方事後開挖卻一無所獲。

▼遊民曹阿明（右）以買漢堡為由，將女童（左）騙到警察公墓附近的空屋性侵殺害。

【警察公墓顯英靈1】警察公墓發生姦殺案　凶手被逮供出女星也遇害

▼曹阿明（右）自爆，曾潛入女明星湛蓉（左）住處行竊失風，之後將她殺害。

 【警察公墓顯英靈1】警察公墓發生姦殺案　凶手被逮供出女星也遇害

在警察公墓服務26年的管理員透露，他雖遇過不少靈異事件，卻從無冤魂託夢，曹的棄屍說應是無稽之談。他回想過去服務期間，個人確曾遇過不少難以解釋的現象，如向亡靈長官許願讓他有男丁，他願在警察公墓服務到退休，結果結紮3年的妻子竟懷了男孩，讓他相當驚喜。

▼位於台北市內湖區的警察公墓，數十年來靈異傳聞不斷。

【警察公墓顯英靈1】警察公墓發生姦殺案　凶手被逮供出女星也遇害

管理員也遇過部分土葬的長官因沒有子嗣，多年後無人協助撿骨事宜，尤其遇到屍骨未化的「蔭屍」更是棘手。為協助長官們安息，他還自學如何燒蔭屍，事後依亡者的出生年月日去買彩券，常有數千到數萬元的「小橫財」，認為冥冥中長官感謝他的義行。

▼陳敬濬（左）與妻子王秋華（右）長年住在警察公墓內的宿舍中。

【警察公墓顯英靈】守護警察公墓26年　老管理員親述多次靈異經歷

他也分享有次看到一名婦人走在風雨中，好心打開車門請對方上車，說要送她一程，沒想到婦人看了一眼竟說：「你車上坐著滿滿的警察，哪有我的位子？」讓他嚇了一跳。還有警察亡靈託夢提醒他「你不是要幫我們撿骨嗎？」的承諾，讓他相當訝異。

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