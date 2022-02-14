凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

▲曹阿明（右）自爆，曾潛入女明星湛蓉（左）住處行竊失風，之後將她殺害。

圖文／鏡週刊

1993年12月24日中午，遊民曹阿明在台北市內湖街頭看到一名小二女童，起了色心，竟以買漢堡為由，將她騙到警察公墓附近一處廢棄空屋，之後性侵得逞。事後，曹誤以為女童已斷氣，便將她搬到浴室藏放，沒想到女童突然驚醒，曹為了滅口，對女童又打又踢，甚至撿拾地上的木棍重擊女童的頭、胸、腹部，導致女童最後傷重不治。

▼曹阿明（中）到案後，被警方帶回現場模擬犯案過程。



犯案後，曹躲回當時居住的遊民收容所。不久，警方獲報趕到命案現場，因女童面目全非，身分無法辨別，加上當年監視器尚未普及，案情陷入膠著。一週後，一名婦人主動向警方提供線索，指案發當天，曾見曹帶著一個小女孩在命案現場附近出現，警方立刻前往收容所逮捕曹，經DNA比對，確定他就是凶手，而當天正好是女童的頭七。

▼位於台北市內湖區的警察公墓，數十年來靈異傳聞不斷。



面對警方偵訊，曹自知罪證確鑿，坦承犯案，並加碼自爆，女明星湛蓉命案也是他幹的。曹供稱，1993年7月1日，他潛入內湖一間小套房行竊，沒想到屋主湛蓉在家，當場被發現，曹先用木棍打昏湛蓉，現場搜刮1千500元現金後，因擔心遭指認，所以用絲巾勒死對方，再點火焚屍。

針對二起命案，檢察官起訴曹、求處死刑，但曹卻在法院審理時翻供，否認犯下湛蓉案，法官也認為，除了自白，沒有直接證據證明曹犯案，該案最後只能判他無罪，但女童姦殺案罪證確鑿，曹仍被判處死刑，槍決伏法。不料槍決隔天，獄友發現曹的遺書，他在遺書中提及自己另外犯下4起命案。

▼遊民曹阿明（右）以買漢堡為由，將女童（左）騙到警察公墓附近的空屋姦殺。



曹的遺書寫道，他殺害4名女子之後，都棄屍於警察公墓，他將其中一名死者分屍，把屍塊裝進竹籠，再放入石塊，沉到警察公墓的水池中，另外3名死者則被埋在警察公墓廢棄空屋旁20步的位置。警方獲報後，動員人力潛入池中打撈，並找來挖土機開挖，卻一無所獲，究竟是因時間久遠，導致屍骨無存，還是曹只是想藉相關命案拖延執行死刑的時間？至今仍是一個謎。

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