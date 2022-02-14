台中地院庭長轉任律師　林世民盼「拉近民眾與司法間距離」

▲前台中地院庭長轉任律師，林世民盼「拉近民眾與司法間距離」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

前台中地院庭長林世民有20年法官經歷，長年深耕於民事、刑事及勞動案件等，去年決定離開熟悉的法院，走向社會的第一線，希望以「律師」身分，去接觸更多需要幫忙、需要被傾聽的民眾，並成立司法自媒體，呈現訴訟中可能的問題，讓民眾知道與司法的距離並不遙遠。

林世民提到，過去在法院工作時，常感受到當事人身上很像圍繞著一團濃厚黑霧，當事人心急又迷惘，想要訴說內心衛區，卻往往在面對司法時，因為不理解程序，對司法產生誤解。

林世民強調，多數法官、檢察官其實都相當重視人民的自由與權利，也樂於傾聽民眾心聲，只是礙於案件量繁多的審判壓力及彼此身分界線，再加上法律人慣用邏輯思考的大腦，跟民眾直覺式的感性思維不同，所以審判過程常常發生無謂的認知衝突及情緒性發言，不但模糊審理重點，也連帶使人民無法對司法感到信任，相當令人遺憾。

林世民去年8月26日由法官轉任律師並在今年2月13日成立事務所，他表示這是「離開舒適圈」。他說擔任法官一個月頂多處理15起案件，他過去一直希望能從公義行事進而慈愛待人，但擔任法官時對人的關心只能侷限在自己承接的案件裡，沒辦法打破框架空間，轉任律師就是希望有更多元的機會、管道去接觸更多不同階層的人，協助他們指引方向、度過低潮。