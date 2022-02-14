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知名離譜女法官又出事　曠職70天仍月領18萬原因曝

苗栗地院法官周靜妮（圖）辦案怠惰，遭評鑑建議拔官，又爆出逾50件家暴保護令未及時處理及長期曠職。（翻攝Jin Chin YouTube）

▲苗栗地院法官周靜妮（圖）辦案怠惰，遭評鑑建議拔官，又爆出逾50件家暴保護令未及時處理及長期曠職。

圖文／鏡週刊

苗栗地院少年法庭及家事庭法官周靜妮，因曠職、辦案怠惰，還曾欺負社工與當事人，去年3月遭本刊踢爆後，法官評鑑委員會於今年1月底認定周靜妮，嚴重違背法官倫理規範違失重大，應拔官並不得再任公職，全案移送懲戒法院職務法庭。

不料，職務法庭判決出爐前，周靜妮竟持續擺爛，開春後並未到班，近2年累計曠職逾70天，還有超過50件家暴保護令延宕，受暴者苦等不到公權力保護；苗栗地院上週緊急將案件分給其他法官處理，並將周調職，司法院預計最快本週先停止周靜妮的法官職務。

▼司法院（圖）見周靜妮法官擺爛卻仍領高薪，已對她啟動停職程序。

司法院（圖）見周靜妮法官擺爛卻仍領高薪，已對她啟動停職程序。

本刊調查，周靜妮擺爛不審案，已累積逾50件家暴保護令未及時處理，由於家暴案件具高度危險性，受暴者及被虐兒童在未獲保護令前，無法獲安置及相關公權力保護，形同處在被親屬或伴侶傷害的危險中，生命隨時面臨威脅，讓社工及警方相當著急，擔心當事人受到傷害。但周靜妮曾有欺負社工等前例，加上她的丈夫是促進轉型正義委員會前研究員曾建元，也是知名法學教授，讓相關單位敢怒不敢言。

▼周靜妮因擺爛已遭法評會建議拔法官及公務員資格，近日又因延宕辦案面臨再次送評鑑。

周靜妮因擺爛已遭法評會建議拔法官及公務員資格，近日又因延宕辦案面臨再次送評鑑。（翻攝周靜妮臉書）

2月7日開工第一天，苗栗地院院長陳雅玲見事態嚴重，邀集全院庭長開會，考量周靜妮已遭法評會認證為問題法官，她若仍上法庭面對當事人，恐傷害司法形象，加上周的積案量太大，情況緊急，會中因此決議，將周靜妮調任至不必直接面對當事人的非訟事件中心，她原本負責的案件，則全部交由同院其他法官接手處理，保護令案件也迅速處理完畢，社工與警方才鬆了一口氣。

▼苗栗地院（圖）近來人心惶惶，擔心被周靜妮法官放火。

苗栗地院（圖）近來人心惶惶，擔心被周靜妮法官放火。

依法評會調查，周靜妮2020年曠職高達314小時，若以每天8小時計算，她當年的曠職天數逾39天，2021年也曠職30餘天，2個年度加起來曠職高達70天，依據《公務人員考績法》規定，曠職繼續達4天，或1年累積達10天者即記2大過免職，但為保障法官獨立審判，須經職務法庭審判後才可將法官免職，在此之前周仍是法官，不必上班也可照領18萬餘元月薪並繼續住在宿舍。

司法院與苗栗地院認為不能再拖下去，若讓周靜妮再繼續握有法官權力及處理司法官案，對其也認真工作的法官不公平，也傷害司法公信力，日前已先啟動停職程序，在職務法官判正式拔除周靜妮法官與公務員職權前，先暫停周靜妮的法官與公務員職權，並再度將她送法官評鑑委員會審議是否應再予議處，最快本週生效。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113


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