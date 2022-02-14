馬英九挨批不食人間煙火　羅智強駁黃珊珊「這件事大家都要感謝馬」

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日台北副市長黃珊珊、前總統馬英九為「攤販精進計畫」槓上，黃珊珊指馬英九「不食人間煙火」、「稱維士比是維他命」，馬辦則翻出議會公布打臉黃珊珊，對此，北市議員羅智強14日表示，台灣有好幾座運動中心，這些大家都要感謝馬英九，他是台灣的「運動中心之父」，也想把這個溫暖的小故事送給黃珊珊。

黃珊珊12日談論「攤販精進計畫」時，指馬英九任台北市長期間，曾在質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬英九辦公室翻出議會公報，打臉黃珊珊，對此，黃珊珊13日再次回擊，當年馬英九還曾說維士比是維他命，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。」

對於黃珊珊批評馬英九不食人間煙火，羅智強表示，想用一個小故事來回答黃珊珊，自己曾在景美河濱單車道遇到一位謝謝他「救命恩人」馬英九的民眾，這位民眾體重曾經超過120公斤，醫生告訴他再不好好運動連命都會沒有，讓他非常苦惱。

羅智強表示，20年前在台北市運動不是一件很方便的事情，直到馬英九規劃興建了12座市民運動中心、建設一百多公里的河濱步道、有方便的運動場域，他才終於養成了每天運動的好習慣，「多年下來，成功甩肉近50公斤！」

羅智強指出，自己從台北走到苗栗，經過了好幾座運動中心，這些大家都要感謝馬英九，他是台灣的「運動中心之父」，不但在台北規劃興建12座市民運動中心，「我在當總統府副秘書長，馬英九也指示我管考，把如何協助全台灣各縣市政府興建市民運動中心，作為重點建設追蹤事項。」

羅智強表示，馬英九還說了一句很好笑的話「動吾動以及人之動」意思是他很愛運動，所以他也希望帶動全台灣的運動風氣，「我想把這一個溫暖的小故事送給黃珊珊，2月16日早上8:30台中大甲鎮瀾宮，來陪馬英九動吾動以及人之動。」