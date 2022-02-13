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國民黨譴責共機擾東沙：嚴重挑釁主權　破壞台海和平穩定

▲▼國民黨譴責共機擾東沙。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

▲國民黨譴責共機擾台。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

記者黃巈禾／台北報導

12日傳出中共解放軍空軍殲-16戰機，進入我東沙島領空，遭我空軍廣播警告驅離。國民黨13日表達強烈譴責，並批評此舉嚴重挑釁主權，破壞兩岸關係與台海和平穩定。不過，國防部13日否認有共機進入東沙島領空。

國民黨表示，近來共機擾台情況加劇，昨日甚至疑似有侵入我國東沙島領空的嚴重挑釁行為，對於此種運用武力脅迫方式傷害中華民國主權的舉動，國民黨要表達強烈譴責，呼籲中國大陸勿再以挑釁作為升高兩岸對立，應積極交流對話，才能化解兩岸分歧，共同維護兩岸及區域和平穩定。

國民黨指出，南海諸島包括東沙島在內屬於中華民國的領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法的相關權利，不容有任何質疑，而東沙島距離高雄240浬，雖然位於我「防空識別區」(ADIZ)之外，但我早已劃設「領海基線」，外界報導的中共軍機行為倘查證屬實，無論任何理由，已明顯侵犯我領空，確為嚴重挑釁主權，破壞兩岸關係與台海和平穩定。

國民黨提到，我國派駐東沙島官兵，係屬海巡執法人員，嚴正呼籲中共切勿在東沙島週邊進行軍事行動，對於中共一再運用無人載具、軍機、軍艦等軍武載台侵擾中華民國領土，我方絕對不能接受，相信國軍捍衛國家的決心，也要求政府應對離外島的防務組建及設備進行適切調整。

有關兩岸政策主張，國民黨強調，國民黨立場是捍衛中華民國、堅持民主自由價值，兩岸和平是全台灣人民衷心的期待，各方可能挑起戰爭的任何舉措與作為，也絕對無法為台灣人民所接受！

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