明情人節冷炸「低溫下探13度」　3500公尺高山有望降雪

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局13日表示，由於東北季風增強、大陸冷氣團南下影響，台灣各地天氣都明顯轉涼，明天（14日）低溫中部以北及東北部僅約13、14度，其他地區則15至18度之間，此外今晚（13日）至明晨（14日）3500公尺以上的高山若水氣與低溫配合得宜，將有降雪機會。

▲今晚至明晨受鋒面影響，是雨勢最為明顯的時段明天，低溫中部以北及東北部僅約13、14度。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象局指出，今晚至明晨受鋒面影響，是雨勢最為明顯的時段，中部以北、東北部地區陸續轉為有陣雨的天氣型態，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，明白天後鋒面通過，雨勢趨緩，降雨愈晚愈少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲的天氣。

至於溫度方面，受東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，各地天氣都明顯轉涼，預測明天低溫中部以北及東北部僅約13、14度，其他地區15至18度，高溫方面北部及東北部約16至17度，中部及東部17至19度，東南部及南部約21、22度；今晚至明晨3500公尺以上高山若水氣與低溫配合得宜，有降雪機會。

▲未來一周天氣呈3段式變化。（圖／氣象局提供）

未來一周天氣將呈現3段式變化，首先下周一（14日）由於鋒面影響，各地天氣轉涼且雨勢明顯，不過降雨愈晚愈少；其次下周二（15日）至下周四（17日）受東北季風或冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，水氣稍減，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中部山區零星短暫雨，其他地區為多雲。

最後則是下周五（18日）因華南雲雨區東移影響，水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周六、日（19、20日）東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

整體下周一清晨全台有雨，中部、北部雨勢明顯，各地天氣明顯轉涼；下周二至周四北部北部及東北部多雲且短暫雨機率，中南部及澎湖天晴，但山區有零星短暫雨機率，稍稍回溫；下周五至周日華南雲雨區東移、冷空氣南下、天氣再變，下周五各地降雨，周六則明顯轉涼。

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