2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

▲2022屏東熱帶農業博覽會舉辦「迪士尼電影經典樂章音樂會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東熱帶農業博覽會除了打造吸睛巨型的迪士尼彩稻及夢幻繽紛的花海外，為迎接情人節，縣府於13日吹起迪士尼主題風，邀請知名指揮家張詠佑，帶領屏東交響樂團30位樂手，舉辦「迪士尼電影經典樂章音樂會」，讓民眾共度浪漫古典樂聲響宴。

演出音樂樂章有阿拉丁、獅子王、小美人魚、米老鼠進行曲、冰雪奇緣、風中奇緣等熱門曲目；20日還有由南榮國中管樂團及屏大附小弦樂團帶來精彩的演奏表演。

隨著情人節到來，縣府於2月13至15日也推出「來熱博抽情人好禮」活動，情侶只要比出愛心POSE告白，每組皆可獲得熱博好禮券一張，讓情侶們不再只能逛街拍照，還可於園區主題單元區內兌換精美禮品，超過100項伴手禮。

農業處也提醒，屏東熱帶農業博覽會活動至2月28日止，熱博活動期間進行人流管制，入園區採實聯制、遊客需全程佩戴口罩、測量體溫、消毒手部，園內不可邊走邊吃，需在設有隔板的飲食專區用餐，縣府呼籲大家共同遵守防疫措施，安心來屏東熱博春遊。

相關2022屏東熱帶農業博覽會活動資訊，可至「屏東農好」粉絲專頁或熱博官網(https://pttae.com/)查詢。