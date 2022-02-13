　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

▲2022屏東熱帶農業博覽會舉辦「迪士尼電影經典樂章音樂會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2022屏東熱帶農業博覽會舉辦「迪士尼電影經典樂章音樂會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東熱帶農業博覽會除了打造吸睛巨型的迪士尼彩稻及夢幻繽紛的花海外，為迎接情人節，縣府於13日吹起迪士尼主題風，邀請知名指揮家張詠佑，帶領屏東交響樂團30位樂手，舉辦「迪士尼電影經典樂章音樂會」，讓民眾共度浪漫古典樂聲響宴。

▲2022屏東熱帶農業博覽會舉辦「迪士尼電影經典樂章音樂會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

演出音樂樂章有阿拉丁、獅子王、小美人魚、米老鼠進行曲、冰雪奇緣、風中奇緣等熱門曲目；20日還有由南榮國中管樂團及屏大附小弦樂團帶來精彩的演奏表演。

隨著情人節到來，縣府於2月13至15日也推出「來熱博抽情人好禮」活動，情侶只要比出愛心POSE告白，每組皆可獲得熱博好禮券一張，讓情侶們不再只能逛街拍照，還可於園區主題單元區內兌換精美禮品，超過100項伴手禮。

農業處也提醒，屏東熱帶農業博覽會活動至2月28日止，熱博活動期間進行人流管制，入園區採實聯制、遊客需全程佩戴口罩、測量體溫、消毒手部，園內不可邊走邊吃，需在設有隔板的飲食專區用餐，縣府呼籲大家共同遵守防疫措施，安心來屏東熱博春遊。

相關2022屏東熱帶農業博覽會活動資訊，可至「屏東農好」粉絲專頁或熱博官網(https://pttae.com/)查詢。

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
男友嬤往生、父母出事「連自己都死了」！　她得知真相崩潰
預言「1年1劑」對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理你
快訊／日F-15戰機墜海　確認1機組員死亡
夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

疫情+寒冬全台缺血　桃園捐熱血有土雞蛋、茶葉蛋等好禮

青埔書藝館草地蓋公廁居民連署反對　養工處：尊重民意暫緩興建

好想結婚！好康婚禮週邊商品4折起　新北愛幸福市集連續5天浪漫登場

「 火焰之舞」魅力席捲屏東　踢踏絕技震撼全場

2022桃園市議員選戰「鄭家軍」紛紛出馬　王珮毓參選平鎮區

林口公車轉運站4條快速公車　侯友宜盼有效紓解交通壅塞問題

林口公車轉運站4條快速公車　即日起3個月享降一段票優惠

石碇茶農葉文鵬勇奪茶王3連霸　虎父無犬子承父業也奪冠

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

疫情+寒冬全台缺血　桃園捐熱血有土雞蛋、茶葉蛋等好禮

青埔書藝館草地蓋公廁居民連署反對　養工處：尊重民意暫緩興建

好想結婚！好康婚禮週邊商品4折起　新北愛幸福市集連續5天浪漫登場

「 火焰之舞」魅力席捲屏東　踢踏絕技震撼全場

2022桃園市議員選戰「鄭家軍」紛紛出馬　王珮毓參選平鎮區

林口公車轉運站4條快速公車　侯友宜盼有效紓解交通壅塞問題

林口公車轉運站4條快速公車　即日起3個月享降一段票優惠

石碇茶農葉文鵬勇奪茶王3連霸　虎父無犬子承父業也奪冠

台南永康電動車倉庫廠房凌晨大火　打火兄弟搶救到天亮

一個人也有超質感！6項單身女子必備居家好品　養成更美自己

屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

特斯拉台灣召回145輛Model 3回廠「鎖」螺絲　上路恐無預警鬆脫

1片吐司＝半碗飯！「15款食物」吃下肚　營養師勸：下餐主食別碰了

日月潭飯店櫻花季來了！湖景櫻花SPA、草莓下午茶超美　再衝賞櫻秘境

阿金見「黃金」興奮撲地狂滾　草泥馬站一排傻眼：那我的賽...

黃小柔「泣不成聲」還不能接受！忍痛送別明金成：接下來一切都替您扛

2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

威力彩32連槓！頭獎上看12.5億　4星座、4生肖手氣旺

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

地方熱門新聞

紅衣男趕走女騎士：這條巷我在管　挨告後喊冤

火焰魅力席捲屏東　踼踏絕技撼全場

「鄭家軍」王珮毓　2022參選平鎮議員

新北愛幸福市集浪漫登場　商品4折起

新北平溪天燈節登場　瑞芳警設「警察行動補給站」

搭台灣燈會熱潮！高雄雙層巴士首航鳳山

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

台南市府廣場布置玫瑰花燈海

豆蟹寄生牡蠣裡　喝蚵仔湯別擔心

書藝館草地蓋公廁居民反對　養工處回應

全台缺血　桃園捐血有土雞蛋等好禮

2022新北燈會　2/13巧虎歡樂鬧元宵

林口公車轉運站4條快速公車　侯友宜盼紓解交通壅塞

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

更多熱門

相關新聞

台南市府廣場布置玫瑰花燈海

台南市府廣場布置玫瑰花燈海

情人節將至，台南市觀光旅遊局與工務局等團隊，今年特別在永華市政中心旁的西拉雅廣場，以「浪漫花海．愛在台南」為主軸，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈，活動展期預計至3月27日止，每天晚上5時30分至10時點燈，市長黃偉哲歡迎全國民眾來朝聖拍照，體驗燈海及花海的浪漫。

迪士尼金飾也趕上粉紅櫻花季！

迪士尼金飾也趕上粉紅櫻花季！

草莓網打卡換新鮮草莓抱抱抽花束

草莓網打卡換新鮮草莓抱抱抽花束

宋茜示範情人節心機搭配！

宋茜示範情人節心機搭配！

情人節熄燈！高雄「奧斯卡影城」將結束營業

情人節熄燈！高雄「奧斯卡影城」將結束營業

關鍵字：

2022屏東熱帶農業博覽會迪士尼彩稻獅子王情人節

讀者迴響

熱門新聞

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

她放話男友「讓你下不了床」　打完第3劑結局曝

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

趙正平離婚6個月爆「熱戀小20歲新歡」！

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

《小明星》正妹太兇！網求IG

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面