　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／1圖看鋒面接近中！中午變天　全台轉雨時刻出爐

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲鋒面接近中。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（13日）在臉書說，鋒面正在接近中，預估中午前後，台中以北的地區將轉為有雨的天氣，桃竹苗、雙北有局部較大雨勢；下午2時後，台中以南的地方也會開始下雨，東半部也會降雨，但相對於西半部來說，雨勢較小。

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書貼出一張天氣圖提醒，還剩幾個小時比較穩定的時間，鋒面雲系發展並東移接近中，預計午後前緣雲系就逐步接近，越晚越會有雨，全台都有機會，北部會較明顯；周一午後鋒面遠離，留意溫度下滑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼鋒面接近中。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局表示，今天受到鋒面影響，中午左右開始全台各地將逐漸轉為有陣雨的天氣型態，特別是中部以北跟宜蘭，雨勢會越晚越明顯，並且有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局指出，溫度方面，今天各地清晨低溫大約是16到19度左右，東南部及恆春半島接近20度，白天高溫上，北台灣中午前有天氣稍微穩定的小空檔，所以高溫有機會比周六回升一些，約落在21到23度之間，其他地方預測高溫在24到28度左右；下半天起到晚間，以及周一開始受到冷空氣的影響，又會明顯轉涼。

氣象局說，周一鋒面通過後，緊接著東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉涼，雨勢將逐漸趨緩，上半天各地仍有降雨的機會，下半天剩北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，中南部平地轉為多雲的天氣，降雨愈晚愈少；高溫除高屏及台東以外，其他地方都不到20度，北台灣甚至只有15度上下。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
快訊／台中軍人父「狠殺2幼子後輕生」！　軍方回應了
幽靈村現蹤！水庫乾了　封印29年村莊重見天日
1圖看鋒面接近中！　全台轉雨時刻出爐
1片吐司＝半碗飯！「15款食物」吃下肚　下餐主食別碰了
快訊／竹科大廠「聚鼎科技」員工確診！　296人PCR結果出爐
快訊／台中人倫悲劇！　25歲職軍狠殺2幼兒後輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今中部以北午後防大雨　明冷空氣報到有感轉冷！局部低溫探10度

快訊／高雄砂石場染疫擴大？指揮中心下午2點記者會說明

「保育鳥類郵票」2／16開賣！灰面鵟鷹、赤腹鷹、東方蜂鷹全收錄

元宵節15大禁忌別做！命理師示警：洗頭、吃冰「錢財流光光」

快訊／竹科聚鼎296員工PCR結果曝　76匡列繼續居隔至期滿

快訊／鄭文燦宣布：桃園今＋0！日翊物流明天可復工

快訊／1圖看鋒面接近中！中午變天　全台轉雨時刻出爐

官網上沒有！爭鮮驚見「隱藏美食」　老饕認證：有上必拿

女送貨員遭3犬咬破屁股！　飼主拿1.5萬元想打發：不要就去告

威力彩32連槓！頭獎上看12.5億　4星座、4生肖手氣旺

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

今中部以北午後防大雨　明冷空氣報到有感轉冷！局部低溫探10度

快訊／高雄砂石場染疫擴大？指揮中心下午2點記者會說明

「保育鳥類郵票」2／16開賣！灰面鵟鷹、赤腹鷹、東方蜂鷹全收錄

元宵節15大禁忌別做！命理師示警：洗頭、吃冰「錢財流光光」

快訊／竹科聚鼎296員工PCR結果曝　76匡列繼續居隔至期滿

快訊／鄭文燦宣布：桃園今＋0！日翊物流明天可復工

快訊／1圖看鋒面接近中！中午變天　全台轉雨時刻出爐

官網上沒有！爭鮮驚見「隱藏美食」　老饕認證：有上必拿

女送貨員遭3犬咬破屁股！　飼主拿1.5萬元想打發：不要就去告

威力彩32連槓！頭獎上看12.5億　4星座、4生肖手氣旺

丹大林道開放機車通行未滿月　外地山友騎車摔20米邊坡

女同事一開工就請假4天！張立東揪出「真實原因」：誇張…她尷尬認了

俄烏衝突一觸即發！12國政府要公民「急撤」　荷航班機停飛烏克蘭

揪團過情人節！瑞穗溫泉區藏高CP值包棟民宿　自由烤肉K歌嗨整晚

空軍上兵殺2子後自戕　軍方早掌握狀況不穩沒等到收假就出事了

袁詠儀瘋狂花他錢買名牌包！　張智霖崩潰求救律師：我快破產了

秒飛摩洛哥！隱身新竹巷弄複合式美食　還有萌貓伴吃香濃肉桂捲

為「不食人間煙火」槓上馬英九　黃珊珊再批：他當年稱維士比是維他命

夫帶癌妻住北市公車亭　警曝常現身派出所原因

騎樓脫褲搓鳥！高雄男被逮喊：我尿急　法官打臉：手動了10分鐘

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

生活熱門新聞

她放話男友「讓你下不了床」　打完第3劑結局曝

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

全台午後變天！越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆750元

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

竹科聚鼎1確診　299人PCR採檢

台南確診父子落跑喝「私房鮮魚湯」　業者無奈回應了

拉麵店免費加麵「吃不完罰1000」　網怒轟規矩多

傳聖功女中學生突被帶走又挨餓　黃偉哲回應了

「Omicron八德→樹林→板橋」　醫：桃機那一隻

台灣吃拉麵壓力好大？他嘆：日本第一拉麵都不用

更多熱門

相關新聞

全台午後變天！越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

全台午後變天！越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

全台午後變天！氣象專家吳德榮提醒，今天（13日）下午鋒前雲系抵達，晚起鋒面到，雨勢加大，周一晚、周二晨本島平地最低氣溫下探11度；周六另波強冷空氣南下，強度較這波強。

鋒面周日報到午後全台有雨　下周下探12度

鋒面周日報到午後全台有雨　下周下探12度

圖解一周溫度！急凍13度時間曝

圖解一周溫度！急凍13度時間曝

明晚起天氣劇變　低溫下探10℃

明晚起天氣劇變　低溫下探10℃

今回暖如春！週日強冷空氣激凍10℃　情人節可望有雪

今回暖如春！週日強冷空氣激凍10℃　情人節可望有雪

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲彭啟明賈新興

讀者迴響

熱門新聞

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

她放話男友「讓你下不了床」　打完第3劑結局曝

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

快訊／台中25歲職軍狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

《小明星》正妹太兇！網求IG

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

趙正平離婚6個月爆「熱戀小20歲新歡」！

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面