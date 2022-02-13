快訊／1圖看鋒面接近中！中午變天　全台轉雨時刻出爐

▲鋒面接近中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（13日）在臉書說，鋒面正在接近中，預估中午前後，台中以北的地區將轉為有雨的天氣，桃竹苗、雙北有局部較大雨勢；下午2時後，台中以南的地方也會開始下雨，東半部也會降雨，但相對於西半部來說，雨勢較小。

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書貼出一張天氣圖提醒，還剩幾個小時比較穩定的時間，鋒面雲系發展並東移接近中，預計午後前緣雲系就逐步接近，越晚越會有雨，全台都有機會，北部會較明顯；周一午後鋒面遠離，留意溫度下滑。

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▼鋒面接近中。（圖／氣象局）



氣象局表示，今天受到鋒面影響，中午左右開始全台各地將逐漸轉為有陣雨的天氣型態，特別是中部以北跟宜蘭，雨勢會越晚越明顯，並且有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局指出，溫度方面，今天各地清晨低溫大約是16到19度左右，東南部及恆春半島接近20度，白天高溫上，北台灣中午前有天氣稍微穩定的小空檔，所以高溫有機會比周六回升一些，約落在21到23度之間，其他地方預測高溫在24到28度左右；下半天起到晚間，以及周一開始受到冷空氣的影響，又會明顯轉涼。

氣象局說，周一鋒面通過後，緊接著東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉涼，雨勢將逐漸趨緩，上半天各地仍有降雨的機會，下半天剩北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，中南部平地轉為多雲的天氣，降雨愈晚愈少；高溫除高屏及台東以外，其他地方都不到20度，北台灣甚至只有15度上下。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

