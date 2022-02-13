「你要當爸爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒

▲兩人安全期時多不會戴套。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

明天就是西洋情人節了，不過因正好碰上星期一，所以有不少情侶都提前過節。就有一名男網友發文表示，他與女友交往半年多，兩人昨天提早過情人節，怎料女友卻說自己懷孕了；當爸爸本應是樁喜事，但他卻說自己早就結紮，「孩子不是我的啊！」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名男網友在「匿名公社」上，以「情人節快到了，女友懷孕了，但我早就結紮了」為題發文，提到他在讀大學時，不小心讓當時的女友懷孕，因為當時付出不小的代價，所以馬上就去結紮了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，他和現任女友透過朋友聚會認識，交往半年多，也有半年左右的性生活，不過，「我沒有特別提我有結紮這件事，想說等有結婚打算再提。」他也透露，兩人在安全期時大多不會戴套。

▲得知自己要當爸後，原PO內心百感交集。（示意圖／記者李佳蓉攝）

「之後就一陣子不能這麼狂野了！」兩人昨天提早過情人節，在度過浪漫狂野的一夜後，女友躺在原PO胸膛說，這次雖然沒有戴套，不過之後不能再這麼刺激了，因此她已經懷孕了，原PO要當爸爸了。

聽聞當下，原PO實在不知所措，「我真的不想失去她，可是她肚子裡的孩子不是我的啊！」他整個晚上都很煎熬，完全睡不著覺，他真的不知道該怎麼辦才好。

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「理性一點，先去檢查看看，或是攤開來跟女友講明白，看她的反應如何再說」、「有人結紮後也會懷孕，因為有過例子」、「去醫院檢查看看，結紮不代表不會中獎」、「結紮也是會有，我就是了」、「我覺得不要太緊張，已經有很多例子結紮加戴套還是中獎的」、「結紮不一定不會懷孕，驗看看才知道，不要因此誤會了你女友 」。