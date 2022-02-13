香港增1347確診醫院已爆滿　官員籲輕症在家等「不要再叫救護車」

▲香港確診狂增，醫院已不堪負荷。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情持續擴散，13日新增1347例確診，並有2000多例初步確診個案。香港醫院管理局總行政經理李立業表示，目前有3400人住院，醫院病人數目已超出負荷，隔離設施也飽和，為確保醫療系統不崩潰，年輕、輕症的患者暫時要在家中等候安排，「如果再叫救護車到急診室就醫，只會增加防疫部門的負擔，甚至阻礙重症病人接受治療的機會，衷心希望大家以大局為重。」

李立業指出，近日不少確診與初步確診的人士為長者及兒童，正實施新的分流措施，將病情穩定的患者逐漸轉移至亞博（港版方艙醫院），把隔離病床留給長者、兒童、重症患者，「醫管局會優先安排長者、兒童、重症入院，因此年輕、輕症的患者暫時要在家中耐心等候安排。」

李立業也警告，將會爭取短期大幅增加隔離病床，但若情況進一步惡化，不排除暫停醫院的常規服務來應對。

李立業並特別向民眾喊話，「如果病情穩定，請耐心在家等候，如果再叫救護車到急診室就醫，只會增加防疫部門的負擔，甚至阻礙重症病人接受治療的機會，我衷心希望大家聽從呼籲，希望大家以大局為重。」

另外，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診數字每2、3天就翻倍，應與Omicron的高傳染性有關。