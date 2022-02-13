快訊／左營蓮池潭驚傳落水意外　婦人被救起昏迷送醫

▲左營蓮池潭驚傳落水意外。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

▲左營蓮池潭驚傳落水意外。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市左營區蓮池潭風景區今（13）日下午3時許驚傳一起落水意外，一名年約70歲的婦人疑似不慎失足落水，據現場民眾表示，他有聽見噗通一聲，隨即看見水中有人影，立刻拿救護圈丟入，但卻沒見到有人抓著，只好趕緊通報警方，消防人員到場派遣人員下水搶救，隨即發現落水的婦人，立刻將婦人拉起，但婦人意識已經昏迷，送醫搶救中，詳細事發原因仍有待釐清。