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孕婦年節返鄉遊玩突腹痛出血　南警協助開道送醫保胎

▲台南市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民等二員，駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利將葉女，快速送達醫院，及時就醫保胎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民等二員，駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利將葉女，快速送達醫院，及時就醫保胎。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民等二員，4日上午在處理1起交通事故時，遇1名陳姓男子求助，陳男表示其妻葉女懷孕突下體出血，請警方協助開道送醫，警方見情況緊急，馬上駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利將葉女，快速送達醫院，及時就醫保胎。

▲台南市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民等二員，駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利將葉女，快速送達醫院，及時就醫保胎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新春期間，有一對夫妻自台中南下返鄉遊玩，於4日上午10時許身懷六甲的太太突感身體不適，且下體有出血狀況，先生見狀趕緊自行開車送醫，惟途經東區東門路二段時，適逢年節期間車潮眾多，且該路段發生一起交通事故，致使車輛行進緩慢，此時先生心中十分著急，在進退維谷之際，正好看見前方正在處理車禍員警，先生立即趨前搖下車窗，慌張地向警方表示：「我太太懷孕初期，因身體不適，且下體有出血狀況，急需到新樓醫院接受治療，請警方能予幫忙協助！」。

▲台南市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民等二員，駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利將葉女，快速送達醫院，及時就醫保胎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新春期間，有一對夫妻自台中南下返鄉遊玩，於4日上午10時許身懷六甲的太太突感身體不適，且下體有出血狀況，先生見狀趕緊自行開車送醫，惟途經東區東門路二段時，適逢年節期間車潮眾多，且該路段發生一起交通事故，致使車輛行進緩慢，此時先生心中十分著急，在進退維谷之際，正好看見前方正在處理車禍員警，先生立即趨前搖下車窗，慌張地向警方表示：「我太太懷孕初期，因身體不適，且下體有出血狀況，急需到新樓醫院接受治療，請警方能予幫忙協助！」。

▲台南市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民等二員，駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利將葉女，快速送達醫院，及時就醫保胎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局東門派出所警員劉佳原及倪鼎民等二員見情況緊急，立刻排除交通事故，隨即駕駛巡邏警車沿途鳴笛開道，僅5分鐘時間，順利將36歲陳男與37歲妻子葉女，快速送達醫院，經院方緊急施打止血針與投以安胎藥急救，緩解葉女腹痛與出血狀況，也順利保住腹中胎兒，該對夫妻對於警方熱心服務感謝不已。

一分局長方國璽表示，警察的工作除了維護治安，也會本著關懷弱勢及同理心，主動關懷需要幫忙的民眾。本案員警在勤務中接獲民眾求援，就當時狀況做出妥善處置，即時伸出援手，協助身體不適民眾順利將其護送就醫，充分發揮了警察助人的精神。

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