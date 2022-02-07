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社會 社會焦點 保障人權

獨／悲傷春節！妹妹上月落水身亡　姊姊年初三酒駕車禍慘死

▲石姓姊妹一個月內雙雙意外殞命，讓家屬哀傷萬分。（圖／翻攝自臉書南投人聊天室）

▲石姓女子3日車禍慘死，與其胞妹一個月內雙雙意外殞命，讓家屬哀傷萬分。（圖／翻攝自臉書南投人聊天室）

記者高堂堯／南投報導

沈姓夫婦於大年初三凌晨開車行經南投市中興路，因疑似酒駕失控、高速衝撞路旁電線桿，釀妻死夫傷的慘劇；知情人士指出，沈妻石姓女子的胞妹上個月才在貓羅溪意外落水身亡，怎料姊姊不到一個月竟也慘遭橫禍，讓癌末的老父和身障的老母更是哀痛逾恆，疾呼酒後不開車，別再讓家破人亡、親人傷心。

同為38歲的沈姓夫婦3日凌晨1點多，駕駛自小客車由南投市往草屯鎮方向行駛，在幾乎沒有剎車的情況下撞上電線桿，巨大聲響嚇壞附近住戶，探頭一看是嚴重車禍、驚恐報案；石姓妻子被拋飛至路面慘死、開車的沈姓丈夫則重傷送醫，車身不但撞成一團不成車形的廢鐵、電桿也斷裂位移達30公分，造成周邊上千戶斷電。

▲石姓姊妹一個月內雙雙意外殞命，讓家屬哀傷萬分。（圖／南投縣手心向下慈善會提供）

▲石姓女子胞妹上月在綠美橋發生墜橋意外身亡。（圖／資料照片，名間水上救生分隊提供）

知情人士表示，死者石女老家在南投市東山里，雙親皆年近70，同住的35歲胞妹則是單親媽媽，育有剛升高一的女兒和就讀幼兒園的幼子；石家經濟並不寬裕，老父又不幸罹患癌症末期、仍在化療中，老母則領有中度殘障手冊，胞兄為了在家專心照顧父母而無法工作，導致家計重擔全落在胞妹身上。

至1月9日清晨6時許，民眾發現綠美橋上遺落數件女用私人物品後，懷疑有人意外跌落橋下，趕忙報案；警消人員立即前往該處搜索，最終與義消同仁在橋下游約30公尺處發現石女胞妹的遺體。

▲公益慈善單位前往喪家關懷、捐助善款。（圖／民眾提供）

▲公益慈善單位前往喪家關懷、捐助善款和物資。（圖／民眾提供）

石家頓失唯一的經濟支柱，只剩老父母和一雙還在念書的兒女，胞兄也無力負擔喪葬費用，當時南投縣手心向下慈善會接獲通報訪視後，會同南投市長宋懷琳、南投縣議員游顥服務團隊一同前往關懷、捐贈喪葬費用13萬元及生活物資，助石家暫度眼前難關。

知情人士感慨表示，未料石家年前才送走妹妹，大過年期間竟又送走了姐姐，新春不但毫無喜氣可言，白髮人更一再送黑髮人，令人不勝唏噓；由於沈姓夫婦疑似酒駕釀禍，沉痛呼籲喝酒不開車、開車不喝酒，才能避免悲劇重演。

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