核食零容忍！KMT花蓮縣議會黨團宣示：修校園衛生法守護食安

▲▼國民黨花蓮縣議會黨部召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，共同表達守護食安不妥協立場。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國國民黨花蓮縣議會黨團11日上午在花蓮縣黨部和台北同步召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，共同表達「核食侵害國人健康的風險，絲毫不應妥協」的立場。

縣黨部表示，保障人民食品安全、吃得安心，是政府最基本的責任，但蘇內閣棄守為人民把關之責；國民黨一定會與台灣民意、心繫子女健康安全的父母站在一起，捍衛國人的食安、保障我們下一代的健康，沒有任何妥協的空間，也沒有任何可以交換的條件。



記者會中所有議員一起大聲呼籲：執政黨要有良心，不要把責任都推給百姓，一紙行政命令就讓國人食安陷入危機，「核食」就是有問題、基於維護國人健康，政府應該把關對於核食採「零容忍」的態度，讓民眾吃得安心是政府的責任。



花蓮縣黨部接著舉辦新春團拜，花蓮市和吉安鄉許多黨員幹部到場互道恭喜，對於開放核食事件也擔心不已，主委黃原亮於會中表示：「蔡政府失能，國民黨把關」，國民黨將結合立法院黨團、地方縣市黨團，全力推動《學校衛生法》修法，並要求各縣市政府落實《食品安全管理自治條例》相關規定，做好配套措施，對日本福島食品「清楚標示」，並加強稽查開罰，明訂禁止校園使用核災區食品，不讓我們的學童有絲毫受到核食侵害的空間。





國民黨表示，民進黨政府以最粗暴、違反民意的方式，宣布開放日本福島核食進口，這對於全台灣民眾最關心的食品安全是非常嚴重的衝擊，更是踐踏2018年公投、779萬反對核食進口的民意；國民黨認為，任何政黨皆不可以踐踏民意、不可以撕毀公投的結果，國民黨一定強力守護人民的健康安全、捍衛所有的民意。



對於蔡政府聲稱會用比國際標準還嚴格的標準規範核食，國民黨以具體數據戳破蔡政府的謊言；從放射性元素「銫」的殘留量來看，蔡政府允許台灣嬰兒食品的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準，國際上另一權威機構「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）也採取對孩童「4貝克/公斤」及對成人「8貝克/公斤」的標準，民進黨號稱的「最嚴格標準」根本是欺騙國人！





嬰幼兒、孩童是國家未來發展的希望，其健康安全不能有一絲一毫放鬆的空間，國民黨負責任地提出修正《學校衛生法》的主張，以防堵我們的孩子不會在學校吃到任何的核食。國民黨進一步說明，原本的《學校衛生法》23條僅提出「優先使用在地優良農產品」，行政部門只能透過函釋、契約範本來防止並沒有法律強制效力，應加強修法防堵福島五縣市核食進入校園以及加強抽檢規範，才能更有效保障學童的食安。



國民黨並指出，全國家長會長聯盟理事長黃正銘也具體表達，期盼能修改《學校衛生法》以嚴格保障孩子食安的立場。顯然正值發育成長期的學童，絕對不允許有任何食安風險，這是所有爸爸媽媽的心聲，國民黨強調，一定會與所有父母站在同一陣線，阻絕核食進入校園，共同守護孩子的健康。



至於民進黨以走向國際為藉口開放核食，國民黨提鄰近的韓國為例反駁民進黨的說辭，韓國至今對於日本福島附近八縣市有核食疑慮的水產品、十三個縣市的菇類、山菜等部分品項仍停止進口，甚至為此不惜與日本在WTO爭端處理機構（DSB）以訴訟解決，最後WTO判日本敗訴，試問民進黨，韓國有因此無法走向國際嗎？台灣需要犧牲人民健康才能參與多邊經貿組織嗎？