挺謝龍介選台南市長　他：人格特質與韓國瑜有相似處

▲謝龍介曾參與韓國瑜競選總統MV拍攝。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台南市議員謝龍介10日首度表態將投入黨內台南市長初選，引起討論。談及謝龍介，新北市議員葉元之認為其某種人格特質與前高雄市長韓國瑜相似，且都是溫暖的人，對同志及民眾也都很熱情，是很適合選台南市長。

葉緣之11日在臉書上傳3張韓國餘競選總統時，與謝龍介拍攝競選MV的照片。葉說，他自己認為，謝龍介跟韓國瑜在某種人格特質是相似的，最重要的是兩個人都戰鬥力十足。

他回憶道，2014、2016年，國民黨接連選舉挫敗，支持者士氣低落，韓國瑜因在台北市議會和王世堅對罵，一戰成名，也讓大家士氣大振。而自己對謝龍介的第一印象，是10多年前民進黨人到國民黨台南縣黨部鬧場，被「龍介仙」用大聲公罵跑；不僅如此，謝在議會監督民進黨的台南市長，也是戰鬥力十足。

葉元之也說，韓國瑜選高雄市長時，民進黨長期在高雄執政，市政問題一堆，當時韓講話一針見血，切中要害，讓高雄綠地變藍天，韓流外溢，國民黨大勝。此外，謝龍介跟韓國瑜也都是溫暖的人，對同志及民眾都很熱情。

「台南同樣是民進黨長期執政，國民黨需要有懂市政，具戰鬥力的人，強力挑戰民進黨，引領風潮。」葉元之表態，「龍介哥要選台南市長，我覺得是很適合的人選。龍介哥，加油！」