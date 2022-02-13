台南車禍死傷6都最高　陳以信：黃偉哲上任後暴增2倍

▲台南車禍死傷是六都最高。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳以信表態參選台南市長後，對台南市長黃偉哲展開一連串挑戰，首先針對福島食品進口議題，批評黃偉哲過去當立委時曾堅持人民食安不能拿來交換，他13日再批台南車禍死傷是六都最高，黃偉哲任內暴增2倍。

陳以信表示，明天是開學後第一個星期一，大多學童都要返校上課，除了防疫重要外，交通安全也很重要，台南市交通安全非常差，去年1至11月是2640人，不僅是六都第一，更是全台灣最高，請問黃市長，為何你任內台南交安變成全國最差？

▲台南去年1至11月車禍死亡人數2704人。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



陳以信指出，把台南歷年事故總件數拿來比，可發現自黃偉哲上任後，事故總件數一直居高不下，每年3萬7、8千件的數字，幾乎都是前市長賴清德時的2倍，請問黃市長，為何你任內的交安成績還遠輸賴市長？

陳以信進一步指出，台南12歲以下兒童的車禍死傷數，過去4年也是歷史最高時期，去年1至11月有784人，學童發生交通事故傷亡，有很高比例是因為沒戴安全帽，請問黃市長，為何兒童的交安死傷在你任內竟然最高？為何疏於防範不能保護學童安全？

陳以信喊話黃偉哲，這是百分百市政問題，攸關市民生命財產安全，請認真以對，不要再胡扯國民黨市長要提名誰，「畢竟這完全不甘你的事」。

▼台南歷年死傷兒童人數，在黃偉哲執政後上升。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



▼黃偉哲執政後，車禍事故件數攀升。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）





