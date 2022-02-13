實聯制傳後刪掉沒關係！　指揮中心曝簡訊量隨疫情升溫增加

▲莊人祥表示，若掃了實聯制不留存沒關係。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台南市日前針對實聯制開出300件罰單，有一名網友發文提到，自己因為沒掃實聯制，想不到被警察抽查後，遭要求填寫違反防治紙本單，也就是「沒掃實聯制真的會罰錢」，真的是這樣？中央流行疫情指揮中心今（13日）表示，罰不罰是地方政府調查後查處，但要不要留都沒關係，因為傳出去都有紀錄。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沒掃實名（聯）制真的會罰錢」為題發文，直呼大家真的要掃實聯制！人在台南的他，日前因沒有落實實聯制，就被警察抽查到了，要他填寫違反防治紙本單，並說收到罰單再申訴。

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只是沒掃真的會被開罰？掃了就一定要留存？指揮中心發言人莊人祥說，實聯制和戴口罩目前都列在公告，到底要不要罰是由地方政府調查後查處，至於簡訊傳完後要不要留著，事實上有沒有留，對實聯制已沒關係，因傳出去後有紀錄，後續若需疫調，都能依照紀錄查詢，到底當天有沒有在現場等狀況，或是否需要再採檢。

另外，目前傳出實聯制簡訊量下跌了，背後有無原因？莊人祥表示，若以過年跟聖誕節來看，事實上有提升，再以過年為例，跟去年5、6月相比當然會有些差距，並沒有顯著下降趨勢，主要是最近疫情上升，實聯制也跟著上升。

莊人祥進一步說明，這次疫情有相當多例證，一些個案都是透過實聯制快速找到可能感染對象，後續可以很快診斷跟確診隔離，因此還是希望民眾遵守場所實聯制規定。