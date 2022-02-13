台南山上花園水道博物館「園長」納編兩周年　化石館送上骨頭大禮祝賀

▲台南山上花園水道博物館流浪犬「園長」，到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，左鎮化石館送上骨頭大禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館開園後納編，並且由市長黃偉哲授證的流浪犬「園長」，13日到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，也凸顯友善動物園區的理念；鄰近的左鎮化石園區，也以園區內豐富的動物化石作為創意點子，送上一根動物大骨化石造型的玩具潔牙骨祝賀，逗趣的互動讓遊客直呼可愛。

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文化局長葉澤山指出，總面積達56公頃的山上花園水道博物館，是全國最大的國定古蹟，為了維護古蹟以及付費參觀民眾權益，依規定寵物原本不得入園，也不適合讓流浪犬出沒，但兩年前開園時，園區就出現一隻小黃狗逗留，因為無法驅離，加上為落實市長黃偉哲寵物友善政策，博物館透過粉專調查，上萬名網友一面倒請命下，決定由館方認養，並由網友票選下命名「園長」，台南動保處協助結紮及訓練。

▲相較於剛收編時瘦弱怕生的模樣，「園長」現在充滿活力健康的樣子，讓人欣慰。

配合「園長」就職，館方還與包括冰點冷氣及中美獸醫院等單位合作，提供寵物推車給入園遊客，在寵物不落地原則下，讓毛小孩跟飼主都能暢遊博物館；也因為腹地遼闊，另外規劃了全國古蹟區唯一的寵物園區，讓園長在假日時，於寵物園區接待來訪遊客，打造寵物友善園區。

館方表示，兩年來，園長已經成為最佳代言人，甚至還有人專程為了牠來訪，而相較於剛收編時瘦弱怕生的模樣，現在充滿活力健康的樣子，讓人欣慰，而以園長開發的特色商品，更帶動買氣

為了慶祝園長納編兩周年，鄰近的左鎮化石館特別結合館藏，送來了化石般的潔牙骨祝賀，果然成功引起遊客關注。