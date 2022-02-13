　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南山上花園水道博物館「園長」納編兩周年　化石館送上骨頭大禮祝賀

▲台南山上花園水道博物館流浪犬「園長」，到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，左鎮化石館送上骨頭大禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館流浪犬「園長」，到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，左鎮化石館送上骨頭大禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館開園後納編，並且由市長黃偉哲授證的流浪犬「園長」，13日到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，也凸顯友善動物園區的理念；鄰近的左鎮化石園區，也以園區內豐富的動物化石作為創意點子，送上一根動物大骨化石造型的玩具潔牙骨祝賀，逗趣的互動讓遊客直呼可愛。

▲台南山上花園水道博物館流浪犬「園長」，到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，左鎮化石館送上骨頭大禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局長葉澤山指出，總面積達56公頃的山上花園水道博物館，是全國最大的國定古蹟，為了維護古蹟以及付費參觀民眾權益，依規定寵物原本不得入園，也不適合讓流浪犬出沒，但兩年前開園時，園區就出現一隻小黃狗逗留，因為無法驅離，加上為落實市長黃偉哲寵物友善政策，博物館透過粉專調查，上萬名網友一面倒請命下，決定由館方認養，並由網友票選下命名「園長」，台南動保處協助結紮及訓練。

▲台南山上花園水道博物館流浪犬「園長」，到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，左鎮化石館送上骨頭大禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲相較於剛收編時瘦弱怕生的模樣，「園長」現在充滿活力健康的樣子，讓人欣慰。

配合「園長」就職，館方還與包括冰點冷氣及中美獸醫院等單位合作，提供寵物推車給入園遊客，在寵物不落地原則下，讓毛小孩跟飼主都能暢遊博物館；也因為腹地遼闊，另外規劃了全國古蹟區唯一的寵物園區，讓園長在假日時，於寵物園區接待來訪遊客，打造寵物友善園區。

▲台南山上花園水道博物館流浪犬「園長」，到園正屆滿兩年，兩年來已經成為園區最受關注的人氣王，左鎮化石館送上骨頭大禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，兩年來，園長已經成為最佳代言人，甚至還有人專程為了牠來訪，而相較於剛收編時瘦弱怕生的模樣，現在充滿活力健康的樣子，讓人欣慰，而以園長開發的特色商品，更帶動買氣

為了慶祝園長納編兩周年，鄰近的左鎮化石館特別結合館藏，送來了化石般的潔牙骨祝賀，果然成功引起遊客關注。

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
快訊／台南「11處足跡」曝光！　牛肉湯、小北百貨入列
快訊／林口3童確診！曾去大湖採草莓　林口國中、麗園國小停課
快訊／2確診居隔跑「太子宮」拜拜！　南市府各罰20萬
快訊／嘉聯益群聚源頭找到了！　跟桃機、西堤、亞旭相關
快訊／新北設計師確診「捷運密集足跡」曝光
快訊／台南+2！疑打疫苗時染疫　黃偉哲急說明
快訊／林口3歲女童確診！　新北1國小、1國中停課
快訊／布里悍女兒來台確診！　味全龍最新回應
快訊／新北設計師Ct值僅16！　足跡橫跨台北、台中、高雄
LIVE／高雄砂石場狂燒！　陳其邁最新說明
感染源不明個案再增！　國內「9條不明感染鏈」一次看
LIVE／新北爆不明感染源　侯友宜親上火線說明
味全龍布里悍女兒來台確診！　老婆：活在徹頭徹尾的噩夢
快訊／「可不可」店員基因序列出爐！　羅一鈞：雙北傳播鏈延伸
連2天本土不到15例「疫情收斂」？　指揮中心回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南今+2！11處足跡曝光　牛肉湯、小北百貨都入列

快訊／2確診居隔期間跑「新營太子宮」拜拜！南市府各罰20萬

每天多睡半小時！　成功高中取消強制早自習、廢朝會升旗

《茶金》吉桑號召診所捐贈「茶鄉」快篩劑　助南投做好全民防疫

快訊／新北確診設計師曾到高雄過年！　衛生局急匡列、追足跡

高雄國小明開學！防幼兒確診　陳其邁下令安親班防疫規格比照小學

快訊／台南+2！疑打疫苗時接觸到確診者染疫　黃偉哲下午3點說明

怕自費萬元隔離！民眾僥倖「不掃實聯制」躲匡列　春節簡訊量跌22%

士林夜市滿血復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」　網：10年沒看過

實聯制傳後刪掉沒關係！　指揮中心曝簡訊量隨疫情升溫增加

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

快訊／台南今+2！11處足跡曝光　牛肉湯、小北百貨都入列

快訊／2確診居隔期間跑「新營太子宮」拜拜！南市府各罰20萬

每天多睡半小時！　成功高中取消強制早自習、廢朝會升旗

《茶金》吉桑號召診所捐贈「茶鄉」快篩劑　助南投做好全民防疫

快訊／新北確診設計師曾到高雄過年！　衛生局急匡列、追足跡

高雄國小明開學！防幼兒確診　陳其邁下令安親班防疫規格比照小學

快訊／台南+2！疑打疫苗時接觸到確診者染疫　黃偉哲下午3點說明

怕自費萬元隔離！民眾僥倖「不掃實聯制」躲匡列　春節簡訊量跌22%

士林夜市滿血復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」　網：10年沒看過

實聯制傳後刪掉沒關係！　指揮中心曝簡訊量隨疫情升溫增加

詹皇成NBA生涯總得分王無用　關鍵3罰失手惜敗勇士

「成績太爛」禁用網路！15歲少年氣炸殺光全家　伴屍3天

谷愛凌今出賽因大雪延期放「大哭」表情　拚冬奧第2金再等等

色色老僧跑摩鐵連結！完事後竟稱「妳被鬼附身」　拿佛經毆打監禁

快訊／台南今+2！11處足跡曝光　牛肉湯、小北百貨都入列

林口3學童確診！曾去大湖採草莓　林口國中、麗園國小停課到225

快訊／2確診居隔期間跑「新營太子宮」拜拜！南市府各罰20萬

台南車禍死傷6都最高　陳以信：黃偉哲上任後暴增2倍

陸醉酒女被送到飯店後身亡　法院判飯店要賠償40萬元

每天多睡半小時！　成功高中取消強制早自習、廢朝會升旗

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」

一天只有43秒陽光　1縣市陷「濕冷地獄」

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

爭鮮驚見隱藏美食　網嗨爆：有上必拿

全台午後變天！越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆750元

「Omicron八德→樹林→板橋」　醫：桃機那一隻

國高中能延到9：30上課？教育部曝最新進度

快訊／今增12本土！新北爆1例不明感染

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團新春開工 助弱勢

台南做工行善團新春開工 助弱勢

台南市勞工局落實市長黃偉哲打造「希望家園」願景，做工行善團農曆年前已協助167戶弱勢家庭修繕，在農曆年後立即展開房屋修繕相關作業，近期會勘的永康區、善化區、學甲區、北門區、安南區、中西區及白河區等處修繕案，也將陸續安排作業期程，熱忱地將愛心傳遞給臺南市弱勢職災勞工等家庭。

台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」

台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」

台南永康電動車倉庫廠房凌晨大火　天亮才撲滅

台南永康電動車倉庫廠房凌晨大火　天亮才撲滅

快訊／台南工廠凌晨火警　34輛消防車灌救

快訊／台南工廠凌晨火警　34輛消防車灌救

台南安平月亮灣獨木舟破洞受困

台南安平月亮灣獨木舟破洞受困

關鍵字：

台南山上花園水道博物館園長化石館

讀者迴響

熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面