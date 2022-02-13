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聖功女中匡列145人爆「突被帶走又挨餓」　黃偉哲回應了

▲台南市長黃偉哲指出，確診個案匡列居家隔離、自我健康監測人，接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，總共有210位也都請他們來做快篩，目前為止都陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聖功女中的女高中生確診，匡列145位相關接觸者。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市聖功女中女高中生（案19528）確診，市府緊急匡列145名相關接觸者，被爆料有學生突然被接走、在集中檢疫所生活不方便，甚至早餐延遲到9點才供應。對此，台南市長黃偉哲表示，希望可以告知相關人員是誰遇到問題，且他認為這時代不可能有人會不明不白就被帶走，痛批爆料者污衊、傷害了第一線醫護人員的辛苦。

台聯台南市黨部前主委陳昌輝日前接獲投訴，友人就讀高二的女兒是被匡列的學生之一，10日上午突然接到營隊老師的簡訊通知，接著就被帶走，連校方、老師都不知道詳情，稍晚才接到衛生局的電話，讓人非常錯愕；另外，本預定上午8點提供的早餐延遲到9點才發放，前一晚也未提供宵夜，讓學生餓肚子。

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▲▼台南市長黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

▲台南市長黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

對此，黃偉哲12日表示，經過調查12日上午6時就已提供早餐，且居家隔離者可以任挑菜色，這樣攻擊第一線的醫護人員，會讓作業人員忿忿不平且難以接受；他認為，醫護人員在集中檢疫所辛苦服務，卻要遭受這種惡意的攻擊，實在非常不合理。

黃偉哲指出，在集中檢疫所生活不方便都可以直接反應，他們會改進，且目前都未接獲早餐吃不飽、吃太晚或吃不好等情況，希望陳昌輝可以告知相關人員到底是哪一位。

針對孩子突然被帶走一事，黃偉哲直言，現代社會怎麼可能有人會不明不白的被帶走，又不是白色恐怖的時代，有任何問題都可以跟衛生機構反應；此外，按規定集中檢疫所不會提供宵夜，但零食若吃完都會補充，希望大家可以為防疫相忍，把問題說清楚。

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