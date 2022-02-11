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韓石化工廠爆炸　噴飛「1公噸金屬蓋」奪4命！新手爸遭重砸慘死

記者張寧倢／編譯

南韓全羅南道麗水市一座石化工廠11日上午9時26分發生爆炸事故，重達1公噸的換熱器金屬蓋砸向工人，造成4死4傷悲劇。據報導，罹難者中包含孩子剛出生1個多月的新手爸爸，與女友訂下婚期的準新郎，有家屬在靈堂痛聲哭喊著死者的名字，顧不得喪服未能穿戴整齊，還有遺孀癱坐在地上望著遺照，眼神空洞失魂。

▲▼南韓麗水一家化學工廠「麗川NCC」第3廠房11日發生爆炸，造成現場工人4死4傷。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓石化工廠「麗川NCC」第3廠房11日發生爆炸，造成現場工人4死4傷。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》報導，南韓石化原料生產商「麗川NCC」第3廠房11日委託外包廠商進行設備清潔，完成後須將換熱器重新密封，工人們為測試氣體是否會外洩，重新提高內部壓力，不料卻突然發生爆炸。據悉，換熱器是將化學生產過程產生的熱量，轉換成蒸氣的設備，內部壓力是大氣壓力的10倍之多，而測試氣體外洩時會加壓至大氣壓力的17倍。

▲▼南韓麗水一家化學工廠「麗川NCC」第3廠房11日發生爆炸，造成現場工人4死4傷。（圖／達志影像／newscom）

▲換熱器設備重達1公噸的密封蓋被炸開，砸中工人。（圖／達志影像／newscom）

據報導，發生爆炸的圓筒型換熱器長12公尺、直徑2.5公尺，兩端裝有重達1公噸的碳鋼材質密封蓋，其中一個蓋子因爆炸衝擊而脫落，並砸中工人，造成4死4傷的悲劇，其中7人都是外包廠商聘僱的臨時工，包含3名年齡介於30多歲到40歲出頭的罹難者。

一名遺屬哭著表示，死者去年12月24日才剛迎接第一個兒子的出生，每天都過得很幸福，「怎麼會就這樣闔上雙眼了？」還有家屬透露，另一名罹難者原本正準備和交往已久的女友在今年秋天舉行婚禮，「我的心都碎了。」

對此，設備建設工會麗水支部方面表示，除了測試現場的1到2名工作人員外，其他非必要人員應該向後退到安全區域，但這些安全措施完全沒有被履行。

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