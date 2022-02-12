日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光　網暴動：P圖前更美

記者王佩翊／綜合報導

台灣、香港以及大陸社群媒體近日瘋傳一張日本田徑美少女的照片，只見女孩站在起跑點準備的時候，突然莞爾一笑，讓網友大暴動直呼「戀愛了！」瞬間在亞洲爆紅。從她的號碼布上可以看到她的姓氏是「村上（MURAKAMI）」，而網友也循著線索搜出本人，卻發現原來這張奇蹟美照其實是後期加工。儘管如此，這名運動員的真實長相卻依然讓網友驚艷。

▲網友認為，原圖（右）比起網友加工過的圖（左）更真實、漂亮。（圖／翻攝自爆廢公社）

亞洲各大論壇最近出現一張田徑選手的美照，從照片中可以看出，這名選手身材纖細，配上飄逸長髮以及甜美笑容，瞬間引發各國網友熱烈討論。有網友根據照片中選手號碼布上的資訊找到這名神級美少女，並發現她是目前就讀於知名學府早稻田大學的村上夏美。

▲加工過後的圖從馬尾妹變成長髮飄逸的美少女。（圖／翻攝自爆廢公社）

村上夏美是早稻田大學田徑校隊的隊員，專攻400公尺跨欄，從她的個人推特也可以看出對於田徑的喜愛，經常轉發各項田徑賽事的成績與相關資訊。不過網友搜出本尊後，卻意外找到奇蹟美照的原圖，這才發現原來這張爆紅亞洲的照片是遭人蓄意竄改。

儘管如此，村上夏美本人清純可愛，讓看到原圖的網友驚呼，「還是很漂亮啊」、「素顏就這樣了，化妝更美」、「我覺得原圖更好看」等，廣受好評。不過村上夏美疑似是因為發現自己的照片遭人蓄意P圖，因此已經將社群媒體上的個人照片刪光。

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