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北韓「天才IT軍官」趁駐俄時脫北！涉多項機密遭逮　超慘結局曝光

▲▼金正恩飛彈,北韓飛彈。（圖／朝中社）

▲北韓人民軍一名曾參與多項機密任務的高階軍官企圖在俄羅斯脫北，遭到逮捕。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓一名派駐俄羅斯的將校因與上級軍官出現嫌隙，企圖脫離北韓支配，並尋求俄羅斯庇護，沒想到過程中卻遭到逮捕，目前疑似被監禁在北韓駐海參崴領事館或是附近的設施內，至今已經超過4個月。據了解，該名將校畢業於北韓名校，擅長加密技術，因為在IT領域擁有極高評價因此被派遣至中國與俄羅斯等國，涉及許多機密任務。

根據《美國之音》報導，這名將校是隸屬於北韓人民軍的敵軍瓦解工作局（簡稱敵工局）第563部隊126部的崔金哲（Choe Kum Chol，音譯），畢業於名校金星學院與金策工業大學。雖然崔金哲年僅33歲，但因能力優秀，因此畢業後隨即被分配到菁英部隊，並且先後被派駐至中國與俄羅斯，負責執行網路情報等機密任務。

▲▼北韓網路、北韓網軍、北韓駭客。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓當局派駭客竊取各國虛擬貨幣，企圖藉此補足因國際制裁導致的經濟缺口。（示意圖／達志影像／美聯社）

據了解，崔金哲曾執行的任務可能涉及竊取北美、亞洲以及歐洲等至少3個交易所的虛擬貨幣，金額超過5000萬美金（約新台幣13.9億元）。根據《路透社》報導，北韓2020年至2021年曾多次透過駭客竊取虛擬貨幣，以彌補遭到國際制裁的經濟損失。

儘管深受國家器用，長期派駐國外的崔金哲依舊遭到國家監視，他受夠金正恩的謊言與獨裁統治，不想在金氏政權中犧牲性命，同時夢想能在自由世界中生活，因此自2021年7月開始謀劃脫逃一事，企圖尋求聯合國難民署莫斯科事務所的庇護，然而消息卻不慎走漏，並在同年9月20日於海參崴近郊遭到5名俄羅斯警察逮捕，隨後被移交給北韓駐海參崴領事館。

從北韓官媒2013年公布的照片可以看到，當年11月12日崔英哲甚至曾經參加過「第4次對敵政治活動家會議」，並與金正恩合照，由此可見他深受國家重視，然而如今他卻對國家失望，企圖脫北。據悉，他應該是因為涉及多項機密任務，掌握大量敵工局內部資訊，因此北韓才會竭盡全力要將他逮捕。

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