　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東復健科女醫一家3口確診　縣府2天急篩1352人結果出爐

▲▼0210屏東縣場潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

▲潘孟安宣布屏東2天急採1352人，今PCR結果出爐，所幸均為陰性。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者林冠吟／屏東報導

屏東潮州10日新增3名新冠肺炎本土確診病例，緊急啟動社區篩檢站，2天篩檢1352人，如今PCR結果出爐，所幸均為陰性。屏東縣長潘孟安也指出，截至12日止，屏東目前並無再有新增確診的情形。

潘孟安12日在臉書上發文指出，先前10日屏東新增3名新冠肺炎本土確診病例，為案19440、19441、19468，3人為母子關係，其中確診母親為潮榮聯合診所復健科醫師，屏縣府也緊急啟動應變措施，設置社區採檢站，2天緊急篩檢1352人，所幸1352人的PCR結果均為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘孟安表示，截至12日止，屏東目前沒有再新增確診的情形，但面對Omicron病毒仍不可輕忽，將針對居隔民眾及看診民眾進行二次採檢，確保沒有陰轉陽的情形發生。

潘孟安也透露，由於高雄11日新增13例確診案例，其中砂石場群聚疫情最為嚴重，受到家庭群聚感染的民眾中，有一位住在高雄的女高中生在台南唸書，並曾在7日至9日擔任在台南冬令營的隊輔，而參加冬令營的國小孩童更橫跨南高屏3個縣市，為因應砂石場群聚疫情並確保社區安全，潘孟安也呼籲民眾若有相關接觸者，或與潮州確診者足跡重疊卻仍未採檢者，都應盡速前往醫院採檢。

ET快訊
快訊／日月光主管確診！　接觸同事急送隔離
冬奧選手村大漏水！女選手吶喊救命　誇張畫面曝
Sandy嘆「弟弟機會被淹沒了」！　曝鹿希派真實個性
小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好
少吃多動還是胖？　醫揭「2大陷阱狂踩」難怪瘦不了
待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網心動：外面找不到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

全台海拔最高福壽山「牽姻緣」　2／15綻放長達51天不需通行證

5姊妹高雄娘家宴群聚感染源不明　民眾衝崗山「車來速」篩檢

綠色科技向下扎根　台科大與民族實中合作

愛上媽媽男友　妹子羞曝「像猛獸衝進房佔有我」：會成全我們嗎？

武陵櫻花季今登場！四大交通疏運措施看這裡　散客無通行證禁入

小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好

待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網一看心動：外面找不到

「小小兵」造景活化校園　仁愛高農「綠手指」有亮點

「與曖昧男上摩鐵」又粗又久　妹子怨雷砲！老司機驚：難怪出不來

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

全台海拔最高福壽山「牽姻緣」　2／15綻放長達51天不需通行證

5姊妹高雄娘家宴群聚感染源不明　民眾衝崗山「車來速」篩檢

綠色科技向下扎根　台科大與民族實中合作

愛上媽媽男友　妹子羞曝「像猛獸衝進房佔有我」：會成全我們嗎？

武陵櫻花季今登場！四大交通疏運措施看這裡　散客無通行證禁入

小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好

待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網一看心動：外面找不到

「小小兵」造景活化校園　仁愛高農「綠手指」有亮點

「與曖昧男上摩鐵」又粗又久　妹子怨雷砲！老司機驚：難怪出不來

送貓去寵物旅館住4天！　準備接回「氣炸橘公主」臭臉逼視嚇傻媽

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

打倒原辰德！BigBoss新庄剛志搭紅色高塔：不想輸

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

SEVENTEEN圓佑「喉嚨痛、低燒」確診！密集接觸Hoshi緊急篩檢

「用餐送住房」限時開跑！圓山飯店70周年首波優惠一次看

西蒙斯大學隊友！　中信特攻宣布新洋將「艾斯」加盟

大陸點頭！　批准輝瑞新冠藥Paxlovid進口註冊

12星座全年愛情運公開！最旺TOP 3　牡羊修成正果、天蠍遇見新對象

香港醫療快崩潰！醫院主管曝「病房淪陷」　疫情下月才達最高峰

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

男扶車禍母子　被反告過失傷害

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

快訊／深夜被晃醒！東部外海00：43發生規模5.6地震

聖功女中匡列145人！家長怒控過程草率

好市多福利曝光　網：外面找不到

律師友才遭詐騙　于美人秒遇同招手法

台版三上悠亞扮「透視兔女郎」　渾圓兩粒全被看光

24歲公職積蓄150萬！他月薪58K問理財

疑有確診者！台南某宮廟急清消　黃偉哲下午說明

即／台中港4船員確診　17號碼頭急清消

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

台南Josh回來了！自嘲聽到「打、寶」快PTSD　網讚真男人

更多熱門

相關新聞

防止酒駕、街頭暴力　屏警持續治安顧慮場所

防止酒駕、街頭暴力　屏警持續治安顧慮場所

為持續展現警方打擊不法決心，全面防止街頭暴力事件發生及確實嚇阻酒駕行為，屏東警分局於（11）日深夜由分局長方秋梅帶班，持續針對轄區治安顧慮場所、多家卡拉ok店等相關行業實施擴大臨檢、威力掃蕩，並於臨檢時發放「預防犯罪宣導卡」，宣導告知業者應遵守「三不得，兩通報」措施，共同維護地方治安。

研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤　導致胎死腹中

研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤　導致胎死腹中

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

春節趴趴走！女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

春節趴趴走！女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

關鍵字：

屏東新冠肺炎本土疫情社區傳播台南冬令營PCR砂石場

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

男扶車禍母子　被反告過失傷害

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面