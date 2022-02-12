屏東復健科女醫一家3口確診　縣府2天急篩1352人結果出爐

▲潘孟安宣布屏東2天急採1352人，今PCR結果出爐，所幸均為陰性。（圖／翻攝潘孟安臉書）



記者林冠吟／屏東報導

屏東潮州10日新增3名新冠肺炎本土確診病例，緊急啟動社區篩檢站，2天篩檢1352人，如今PCR結果出爐，所幸均為陰性。屏東縣長潘孟安也指出，截至12日止，屏東目前並無再有新增確診的情形。

潘孟安12日在臉書上發文指出，先前10日屏東新增3名新冠肺炎本土確診病例，為案19440、19441、19468，3人為母子關係，其中確診母親為潮榮聯合診所復健科醫師，屏縣府也緊急啟動應變措施，設置社區採檢站，2天緊急篩檢1352人，所幸1352人的PCR結果均為陰性。

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潘孟安表示，截至12日止，屏東目前沒有再新增確診的情形，但面對Omicron病毒仍不可輕忽，將針對居隔民眾及看診民眾進行二次採檢，確保沒有陰轉陽的情形發生。

潘孟安也透露，由於高雄11日新增13例確診案例，其中砂石場群聚疫情最為嚴重，受到家庭群聚感染的民眾中，有一位住在高雄的女高中生在台南唸書，並曾在7日至9日擔任在台南冬令營的隊輔，而參加冬令營的國小孩童更橫跨南高屏3個縣市，為因應砂石場群聚疫情並確保社區安全，潘孟安也呼籲民眾若有相關接觸者，或與潮州確診者足跡重疊卻仍未採檢者，都應盡速前往醫院採檢。