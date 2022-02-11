春節趴趴走爽玩6天！3歲9月大女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

▲這名女童先後於去年3月、5月染疫，並於今年過完年後3度確診。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名3歲9個月大女童今年春節期間與家人一同到馬六甲遊玩，但卻在2月5日第3度染上新冠，7日傍晚因呼吸急促入院。她的19歲年輕母親對此感到相當懊悔，自責不該趁過年帶著孩子出遊，心痛地說「恨不得是我自己確診，由我承受孩子現在的痛苦」。

星洲網報導，22歲男子卡力爾去年3月染疫後，把病毒傳染給19歲妻子努魯菲莎菲卡以及女童努魯米達烏嘉娜，確診的母女倆進入隔離中心接受治療。去年5月，母女倆二度確診並進行居家隔離。19歲女子透露，孩子光是去年就承受兩次染疫的痛苦，且12月出現發燒、咳嗽住院6天，因肺部受到細菌感染，呼吸急促，不過當時新冠檢測結果呈現陰性。

然而就在一家人今年1月31日至2月5日前往馬六甲遊玩後，孩子5日第3度染疫，並於7日傍晚出現呼吸急促的症狀緊急送進醫院。19歲女子坦言，無法確定此次染疫的源頭，「很有可能是在農曆年期間出遊時感染」。而這一切也讓這對年輕夫妻感到非常懊悔且自責。

19歲女子心痛表示，孩子入院後有打針，也有哭泣，這看在她眼中相當心疼，「如果可以的話，讓我去承受這病的痛苦，讓我一個人中招就好……如果知道今天會發生這種事，我們就不會去（馬六甲）了」。

她也提醒，希望這件事可以提醒其他父母，特別是在現在疫情嚴重的時候，避免帶孩子出外度假，而她也會好好記取這次的教訓。

►同住弟確診！她居家隔離天天篩「結果全陰性」 一測PCR驚覺染疫

►18好友聚餐前檢測全是陰性 一頓飯後變調「至少12人確診」

►史上最慘！土耳其男確診隔離14個月 「78次陽性」原因曝光

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》