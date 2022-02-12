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防止酒駕、街頭暴力　屏警持續治安顧慮場所

▲屏東警分局臨檢治安顧慮場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局臨檢治安顧慮場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為持續展現警方打擊不法決心，全面防止街頭暴力事件發生及確實嚇阻酒駕行為，屏東警分局於（11）日深夜由分局長方秋梅帶班，持續針對轄區治安顧慮場所、多家卡拉ok店等相關行業實施擴大臨檢、威力掃蕩，並於臨檢時發放「預防犯罪宣導卡」，宣導告知業者應遵守「三不得，兩通報」措施，共同維護地方治安。

▲屏東警分局臨檢治安顧慮場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局臨檢治安顧慮場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方說，「三不得」：
一、營業場所內不得有施用毒品、販毒、槍擊或鬥毆等情事。
二、營業場所外不得有圍事、酒客、尋仇者打架滋事。
三、顧客飲酒後，不得將車鑰匙歸還，任其酒後駕車。

▲屏東警分局臨檢治安顧慮場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局臨檢治安顧慮場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

「兩通報」：
一、如有發現場內有糾紛徵候時，要第一時間通報警方。
二、酒客執意要開車時，也要立即通報警方。
若因未善加勸導或通報，致發生各類刑案、事故或酒駕肇事者，警察機關將依法針對相關特定行業實施強力執法措施，並依相關法令移請裁罰或移送法辦。

方分局長表示，呼籲轄區業者應遵守相關法規，應實施自主管理，營造安全的消費環境，共同擔負維護社會治安責任，以有效遏止街頭暴力案件發生，淨化社會治安環境。

警方再度提醒，毒品有害身心健康，切勿任意嘗試；飲酒後請勿駕駛車輛，以保障你我安全，如需代叫計程車服務可撥打24小時代叫計程車無線電專線：08-755-1122(第一)或08-766-1106(安全)。

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