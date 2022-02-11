　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：染疫孕婦病毒「入侵胎盤」　導致胎死腹中

▲孕婦,手術。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國研究發現，懷孕期間染疫，可能導致胎死腹中。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓11日綜合外電報導

一項研究發現，女性懷孕期間若感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），病毒會入侵並損壞胎盤，導致胎死腹中。

美聯社報導，懷孕女性出現這種情況並不常見，不過女性一旦染疫，這方面的風險會增加。有關單位相信，接種疫苗有助於防止這些情況出現。

美國等12國研究人員對胎盤組織以及64個死胎和4個出生後早夭嬰兒經解剖的組織進行分析，相關孕婦都是在懷孕期間染疫，但未注射疫苗。

美國西北大學（Northwestern University）費恩柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）病理學家高德斯坦（Jeffery Goldstein）博士表示，這項研究結果充實了相關證據，證實許多與染疫有關的胎死腹中病例是因胎盤受損造成，而非胎兒感染病毒。

先前已有的證據顯示，染疫婦女的死胎機率高於一般，特別是感染變異株Delta的孕婦。衛生當局的疫苗接種建議涵蓋懷孕婦女，其中指出，這些婦女染疫後產生併發症的風險較高。

研究報告主要執筆人、亞特蘭大病理學家史瓦茲（David Schwartz）表示，其他的病毒會滲透胎盤，通常是傳染並傷及胎兒以造成死胎，茲卡病毒（Zika virus）就是最近的例子。

他和他的團隊想要了解，是否婦女感染COVID-19造成的死胎也是如此，但是他們發現情況大不相同，因為遭到感染與嚴重破壞的是胎盤。

正常的胎盤組織呈現健康的紅色和海綿狀，他們採樣的死胎胎盤變成乾硬、顏色黯淡，雖然其他的病毒感染有時也會造成胎盤損傷，不過史瓦茲說，他從未見過胎盤遭到如此一致又嚴重的破壞。

研究人員表示，COVID-19病毒很可能是經由血液進入胎盤，附著在脆弱的細胞上，並導致蛋白質沉積，產生阻礙血液流通與氧氣供輸的罕見發炎現象，結果導致胎盤組織死亡和胎兒窒息。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／北台灣凌晨00:43地震　台北狂搖8秒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國警告：俄羅斯隨時可能「入侵烏克蘭」　包括目前冬奧期間

法科學家昔「發現HIV」得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

研究：染疫孕婦病毒「入侵胎盤」　導致胎死腹中

快訊／拜登即將宣布：對阿富汗政府70億美元資產解凍

立陶宛外長訪澳洲「霸氣演說」：台灣人有權要求以台灣為名設處

韓石化工廠爆炸　噴飛「1公噸金屬蓋」奪4命！新手爸遭重砸慘死

加拿大卡車「反疫苗示威」癱瘓貿易要道　美加急尋解方

日本狠母連續絞殺3幼女　最小才9個月大！犯案後自殘認情緒不穩

3年級女兒收「男同學情書」　爸媽打開見1圖氣炸：他還說要保密

春節趴趴走爽玩6天！3歲9月大女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

雲豹裝甲車與瑞典坦克擦撞！　轎車輪軸斷裂「掰咖」躺路邊

駕駛綠燈「擋路不通過」踩煞車　下秒闖紅燈右轉！後車看傻眼

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

【首度曝光】邊牧上節目不乖被爸扛走 同伴傻眼：還好我會跳舞 ｜萌萌懂懂 花絮｜陳思綾 游

美國警告：俄羅斯隨時可能「入侵烏克蘭」　包括目前冬奧期間

法科學家昔「發現HIV」得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

研究：染疫孕婦病毒「入侵胎盤」　導致胎死腹中

快訊／拜登即將宣布：對阿富汗政府70億美元資產解凍

立陶宛外長訪澳洲「霸氣演說」：台灣人有權要求以台灣為名設處

韓石化工廠爆炸　噴飛「1公噸金屬蓋」奪4命！新手爸遭重砸慘死

加拿大卡車「反疫苗示威」癱瘓貿易要道　美加急尋解方

日本狠母連續絞殺3幼女　最小才9個月大！犯案後自殘認情緒不穩

3年級女兒收「男同學情書」　爸媽打開見1圖氣炸：他還說要保密

春節趴趴走爽玩6天！3歲9月大女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

快訊／東部海域凌晨00：43地震！台北狂搖8秒　宜花預估震度3級

吉力吉撈扛味全龍4棒　洋砲不一定排中心打線

Vtuber露西亞直播跳「曖昧訊息」…歌手甜密喊回家　粉絲心碎炎上

陶嫚曼試探2歲女兒「在媽媽肚裡做什麼」　聽完童言傻眼：很不夢幻耶

美國警告：俄羅斯隨時可能「入侵烏克蘭」　包括目前冬奧期間

《愛的迫降》螢幕CP成真！現實版第二季開跑，甜蜜金句先複習

中國自主研發「水陸兩棲飛機」AG600-1003　完成首次試車

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

國際熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤　導致胎死腹中

北韓女老師「偷帶學生看禁片」還親自示範　恐遭處決

少年術後醒來母語全忘！專家：全世界僅8例

男友私約85女被打槍　女崩潰：寧願被劈

北韓「天才IT軍官」脫北！涉多項機密被逮　結局超慘

快訊／拜登把阿富汗70億美元資產解凍

方丈破戒！信徒抓到她衣衫不整「僧袍遮體」

烏克蘭美人計　正妹士兵自拍「乳波誘惑」

孕婦對兒子過敏　滿肚冒紅斑起水泡

法科學家昔發現HIV得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

土耳其男確診隔離14個月　「78次陽性」原因曝光

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

更多熱門

相關新聞

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

高雄市疫情指揮中心在11日公布13名確診者足跡，其中有兩位19522以及19527的足跡當中，在2日有前往高雄燈會大虎港橋從下午1點待到了凌晨零點，不過隨後沒有多久，高雄市衛生局就更換足跡，大港虎橋的足跡就消失了，對此高雄市衛生局表示：圖卡誤植。

「反疫苗示威」癱瘓美加貿易要道

「反疫苗示威」癱瘓美加貿易要道

春節趴趴走！女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

春節趴趴走！女童3度染疫　19歲嫩媽後悔了

苗栗走春跨7鄉鎮16足跡　緊急匡列510人採檢出爐

苗栗走春跨7鄉鎮16足跡　緊急匡列510人採檢出爐

澳洲宣布「完整接種」要打3劑疫苗

澳洲宣布「完整接種」要打3劑疫苗

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

大樂透3.49億開出　獎落新竹香山

聖功女中匡列145人！家長怒控過程草率

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

快訊／遭李靚蕾控「斷財源、拒給扶養費」　王力宏：情何以堪

楊祐寧爸脫口《華燈》兇手全場驚呆

通訊行老闆被圍毆致死　兇殘前店長落網

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

女星出門不戴口罩「被鄰居追拍3分鐘」　怒踹拍攝者畫面曝光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面