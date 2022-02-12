他買礦機匯30萬人民幣　賣家爽付400萬保證金...只有7千是真鈔

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲報案，在住處上網向1名男子購買虛擬貨幣礦機，但對方卻要男子先匯款30萬元人民幣至國外，男子向對方要求提供保證金，對方面交卻提供假鈔，男子報案後再約車手碰面，一旁警方見車手現身上前逮人。

警方調查，31歲的張姓男子，在住處上網向自稱「銘泉」的男子購買虛擬貨幣礦機，對方要求張姓男子匯款30萬元人民幣至境外帳戶，張姓男子逐要求對方支付保證金。

▲張男在網路上買礦機，匯款30萬人民幣，對方竟用假鈔當保證金。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方先在10日交付2百萬元的保證金，但是張姓男子返家後發現保證金每疊鈔票只有上下2張是真鈔，其他根本就是假鈔，最後氣得報警處理，張姓男子在警分局報案時，對方竟又藉口要見面。

張姓男子配合警方，在11日下午2時許，與對方相約在民權西路70號前面交，宣稱要「加碼購買礦機」，並由18歲的陳姓男子出面，再度拿了2百萬元準備當保證金。

▲警方逮捕陳姓車手，發現共計4百萬保證金只有7千元是真鈔。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見狀一湧而上將人壓制，並順利把陳姓車手帶回派出所偵訊，警方發現第一次的2百萬元只有4千元為真鈔，第二次僅有3千元為真鈔，另外還在陳姓男子身上搜出2支手機以及疑為酬勞的4萬元現金。

警方訊後依照詐欺罪嫌將陳姓車手移送台北地檢署偵辦，後續也將持續追查幕後主使者到案。

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