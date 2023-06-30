陸官媒：人民幣匯率下半年有望保持「基本穩定」

▲人民幣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行旗下媒體《金融時報》30日一篇報導指出，隨著大陸經濟穩步復甦，加上外貿保持韌性，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

根據報導，中信證券首席經濟學家明明分析稱，美元指數於4月中旬後持續走強，6月以來雖有所回落但仍處高位，對人民幣匯率形成被動貶值壓力，「4至5月個別經濟數據不及預期，是人民幣近期偏弱運行的主要內部原因。」

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，外匯市場走勢受影響因素多，波動幅度時高時低，近期人民幣匯率波動有所加大，但人民幣匯率與國內短期基本面、市場供求等波動較為一致，市場並未出現恐慌單邊走勢，屬於正常市場波動。

周茂華強調，近期儘管人民幣匯率波動有所增大，但從宏觀經濟指標及國際收支基本保持平衡看，人民幣匯率並未偏離合理區間，市場情緒保持穩定。

中國銀行研究院研究員吳丹表示，針對經濟基本面和通膨水平等，貨幣政策加大逆週期調節力度，貨幣信貸總量適度、節奏平穩，流動性合理充裕，以助力經濟活力有效提升，「經濟逐漸修復將對匯率合理穩定起到支撐作用。」

吳丹指出，下一階段，隨著外溢影響減弱，跨境資本流動將更趨平穩，人民幣匯率有望企穩回升。尤其近期外資對我國境內債券固收類資產配置加大，吸引外資不斷回流。

明明也提到，中長期視角下，美元指數或隨著美國經濟逐步承壓以及美聯儲緊縮政策接近尾聲而有所走弱，「同時，國內有望拉開政策『組合拳』序幕，並帶動經濟基本面觸底回升，進而支撐人民幣匯率企穩甚至重回升值通道。」