　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史


記者葉國吏／綜合報導　

近期興起一種「LINE群推飆股」的詐騙手法，被害人都是接到陌生女子推銷電話，誆稱可以加入LINE群組教導投資獲利，最後血本無歸被騙數十、數百萬。東森新媒體ETtoday節目《行動法庭》就曾找來一位女網友披露群組的養套殺手法。

相關新聞：【投資詐騙1】恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

女網友小花（化名）在疫情期間因找不到工作，被詐騙集團盯上邀請入群，小花雖然感覺有異，但迫於經濟壓力還是抱著了解的心態加了對方。小花透露，這些群組都是禁止群組成員私下交流，並且利用LINE的「社群」功能創建，所以用戶並無法知道互相的真實ID。

小花表示，剛加入時裡面聊天內容都相當正常，等到她放下戒心後決定先花1000元開通帳號，接著便依照自稱「集團經理」的人操作虛擬貨幣下單。但接著群組過一段時間就會宣布新投資方案，號稱可以獲利3倍，但要加入就必須先退群。

小花後來看到許多成員退群後又返回分享投資獲利經驗，她心動了，便私訊對方報名，更進一步跟銀行貸款40萬「做方案」，但最後把錢匯進對方指定帳號後，沒多久就以「賠光」的理由要求她加碼，最後在旁人提醒下才自覺遇到詐騙。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
本土多串爆發「這20人要注意」　2／17前都不能放鬆
加LINE群投資！無業妹40萬秒被吸光　淚揭遭詐血淚史
律師被詐騙！于美人驚曝惡質手法　釣出一堆受害者
把握今天好天氣！明晚起天氣劇變　低溫下探10℃
美公布印太戰略　維護台海和平、威嚇軍事侵略

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無恥男教會壞壞！強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

醫偷吃美魔女富商　住她豪宅辯「租屋」！法官1理由定姦情

店內慘遭4人圍毆！通訊行老闆被活活打死　24歲兇殘前店長落網

桃園22歲單親媽餵奶後入睡　6月大女嬰夾「保護圍欄」窒息亡

國1北上17.8K「砂石車碰撞小車」　轎車車頭爛掉...駕駛一度受困

新北瞬間7件電梯受困！台電輸出電線跳脫1秒　消防疲於奔命

「妳要看到血流成河嗎？」網友留言挨告恐嚇　《海綿寶寶》救了他

戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

雲豹裝甲車與瑞典坦克擦撞！　轎車輪軸斷裂「掰咖」躺路邊

無恥男教會壞壞！強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

醫偷吃美魔女富商　住她豪宅辯「租屋」！法官1理由定姦情

店內慘遭4人圍毆！通訊行老闆被活活打死　24歲兇殘前店長落網

桃園22歲單親媽餵奶後入睡　6月大女嬰夾「保護圍欄」窒息亡

國1北上17.8K「砂石車碰撞小車」　轎車車頭爛掉...駕駛一度受困

新北瞬間7件電梯受困！台電輸出電線跳脫1秒　消防疲於奔命

「妳要看到血流成河嗎？」網友留言挨告恐嚇　《海綿寶寶》救了他

戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

無恥男教會壞壞！強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

全球最大貨代德迅認為供應鏈問題罪魁禍首是美國港口　我業者看法雷同

台版三上悠亞扮「透視兔女郎」　渾圓兩粒全被看光！6萬人暴動

凱特王妃的運動穿搭超帶貨！附上同款＋相似款推薦　黑灰白最好入手

大叔深愛Cosplay假扮聯邦特工　竟拐騙妹子「特訓一年」遭逮

北榮便當吃最多的人！陳威明接院長最重3件事　首要守住疫情下半場

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

昆凌懷三寶又秘拍好萊塢片…IG照露餡！　赴美時間點被挖出

皮膚科醫師教「改善暗黃提亮」7秘訣！喝花茶有助養出透亮好肌膚

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

社會熱門新聞

通訊行老闆被圍毆致死　兇殘前店長落網

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

獨／美容董座有2台保時捷卻淪劫匪　鄰居驚：不可能

22歲單親媽餵奶入睡　6月大女嬰夾圍欄窒息亡

人夫用修圖軟體偽單身　正宮怒告吞敗

蕾神在台提告另闢戰場　律師分析「不樂觀」

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

醫偷吃女富商住她豪宅辯「租屋」　法官1招定姦情

狂男賣場拒戴口罩　嗆警釘孤支下場慘爆

即／桃園6月女嬰遭隔板壓身亡

更多熱門

相關新聞

愛情詐騙是如何發生的？

愛情詐騙是如何發生的？

真實犯罪紀錄片《Tinder大騙徒》（The Tinder Swindler）2月2日於Netflix上架後在網上引起熱議。相較有些人是利用Tinder找到情人，這部紀錄片卻敘述三位女生遭到假「鑽石公司」CEO騙財，以及三位女性如何反擊的故事。

妹子收「+46」簡訊輸入信用卡號　秒噴5位數

妹子收「+46」簡訊輸入信用卡號　秒噴5位數

LINE情人節貼圖「有假」別下載！　趨勢科技揭駭客3大套路

LINE情人節貼圖「有假」別下載！　趨勢科技揭駭客3大套路

情人節詐騙地雷3大網路搭訕套路

情人節詐騙地雷3大網路搭訕套路

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

快訊／深夜被晃醒！東部外海00：43發生規模5.6地震

大樂透3.49億開出　獎落新竹香山

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

女星出門不戴口罩「被鄰居追拍3分鐘」　怒踹拍攝者畫面曝光

聖功女中匡列145人！家長怒控過程草率

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面