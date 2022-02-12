無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史



記者葉國吏／綜合報導

近期興起一種「LINE群推飆股」的詐騙手法，被害人都是接到陌生女子推銷電話，誆稱可以加入LINE群組教導投資獲利，最後血本無歸被騙數十、數百萬。東森新媒體ETtoday節目《行動法庭》就曾找來一位女網友披露群組的養套殺手法。

相關新聞：【投資詐騙1】恐怖Line群！200多人Line群組 不到10%是活人

女網友小花（化名）在疫情期間因找不到工作，被詐騙集團盯上邀請入群，小花雖然感覺有異，但迫於經濟壓力還是抱著了解的心態加了對方。小花透露，這些群組都是禁止群組成員私下交流，並且利用LINE的「社群」功能創建，所以用戶並無法知道互相的真實ID。

小花表示，剛加入時裡面聊天內容都相當正常，等到她放下戒心後決定先花1000元開通帳號，接著便依照自稱「集團經理」的人操作虛擬貨幣下單。但接著群組過一段時間就會宣布新投資方案，號稱可以獲利3倍，但要加入就必須先退群。

小花後來看到許多成員退群後又返回分享投資獲利經驗，她心動了，便私訊對方報名，更進一步跟銀行貸款40萬「做方案」，但最後把錢匯進對方指定帳號後，沒多久就以「賠光」的理由要求她加碼，最後在旁人提醒下才自覺遇到詐騙。