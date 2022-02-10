小心！情人節詐騙地雷　公開3大網路搭訕套路

▲看串流影片、使用聊天軟體都有可能收到網頁詐騙。（圖／趨勢科技提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

科技進步連交友方式也跟著進步，許多人使用交友軟體認識更多的人，隨著情人節腳步近了在網路上交友也要小心網路犯罪份子，網路資安趨勢科技公開3大搭訕套路「製造假象」，教你避開情人節詐騙地雷。

搭訕套路一：假冒串流平台詐騙

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宅在家約會是許多人喜歡輕鬆讓感情升溫的方式，根據平台最新調查顯示，2022年１月偽裝串流影音平台詐騙的方式達到半年來的高峰，總數高達近1.9萬筆，謊稱帳戶出現問題需要緊急補救，或是「付款資訊有問題」、「帳號被鎖住」、「有人入侵你的帳號」、「你的帳號將被刪除」及「你的帳號出現新的登入」等，各種誘導式釣魚網站，借機盜取民眾的帳號及信用卡個資。

搭訕套路二：超殺優惠假網購

看準各大電商在節慶時期推出優惠活動，一頁式網購詐騙也進入危險高峰期，根據觀察，一頁式網購詐騙經常以超低價破盤優惠、期間限定免運等訊息吸引目光，並將購物廣告刊登在入口網站、臉書及LINE等平排，意圖引導民眾進入以假亂真的網頁下單購買並填寫個資。

▲若收到「情人節免費貼圖限時贈送」等訊息千萬要當心，很可能是詐騙手法。

搭訕套路三：假貼圖傳心意

免費貼圖人人愛，也成為熱門節慶最猖狂的詐騙手法之一，若收到「情人節免費貼圖限時贈送」等訊息千萬要當心，很可能是詐騙手法，常見的手法是邀請民眾傳訊息才能下載貼圖，民眾一旦轉傳分享，不但拿不到免費貼圖，還可能被犯罪分子加LINE好友，或是在按下分享的瞬間讓手機被植入安裝後門軟體，藉機竊取用戶手機的資料及照片。

想避免遭到網路詐騙，須小心留意瀏覽網頁的優惠陷阱，當有免費貼圖需要轉傳分享時都要提高警覺，避免直覺點擊連結或分享，以保護自己和他人的個資安全。