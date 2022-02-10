LINE情人節貼圖「有假」別下載！　趨勢科技揭駭客3大套路

▲趨勢科技公布一款假的LINE情人節貼圖，請民眾要小心，不要誤按了下載鍵，裝置恐中毒。（圖／趨勢科技提供）

記者吳佳穎／台北報導

下週情人節，不少情侶提前週末慶祝，網路資安解決方案領導廠商趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼：4704) 公開駭客常見三大套路，包括追劇要當心、看到「情人禮優惠訊息」多思考10秒，連下載LINE貼圖都要小心「有假」，避免造成錢財與個資的損失。

套路 (一)、製造假象，約會追劇要當心

疫情期間，情人節宅在家追劇不失為一個約會的好選擇，根據最新調查數據，2022年一月的偽串流影音平台詐騙達到過去半年的高峰來到近1.9萬筆註。

但趨勢科技指出，近年隨著Netflix、Disney+等的推出，網路上陸續出現許多假冒串流影音平台的釣魚詐騙手法，謊稱帳戶出現問題需要緊急補救，常見狀況如「付款資訊有問題」、「帳號已經被鎖住」、「有人入侵了你的帳號」、「你的帳號將被刪除」及「你的帳號出現新的登入」等，企圖誘導民眾進入看似真實的官方串流影音平台，實際上卻是釣魚網站，藉機盜取民眾輸入的帳號及信用卡個資。

套路 (二)、出手大方，假網購情人禮優惠下殺

另外，看準情人節送禮風潮，除了各大電商平台強打各項優惠活動，一頁式網購詐騙也將進入危險高峰期，企圖與優惠活動魚目混珠，使消費者不易分辨真實性而暈船上鉤。

趨勢科技說，根據觀察，一頁式網購詐騙常以超低價破盤優惠、期間限定免運等訊息吸引民眾目光，並將購物廣告刊登在入口網站、臉書及LINE等平台，意圖導引民眾進入以假亂真的網頁下單購買、填入個人轉帳資料等個資。趨勢科技提醒，網購情人禮品必多加留意，不要衝動下單，對於社群平台上的廣告也要保持警覺，避免誤入看似出手大方的網購優惠陷阱，滿滿的心意卻換來一場空，甚至面臨重要個資遭竊的風險！

套路 (三)、拉近關係，假貼圖傳心意

趨勢科技強調，「貼圖詐騙」是每逢熱門節慶最猖狂的詐騙手法之一，趨勢科技提醒若收到「情人節免費貼圖限時贈送」等訊息千萬要當心。

常見手法為邀請民眾轉傳訊息才能下載貼圖。民眾一旦轉傳分享，非但拿不到免費貼圖，還可能被犯罪分子加入LINE好友，待之後改頭換面再進行二次詐騙。

值得注意的是，貼圖詐騙如今也演化出更多元的詐騙形式，詐騙集團會製作擬真的貼圖下載頁面邀請下載，民眾在點擊下載後不但沒有獲得貼圖，更可能在按下按鈕的瞬間讓手機被植入安裝後門軟體，藉此竊取用戶手機的資料及照片。趨勢科技呼籲，收到貼圖訊息時，避免直覺點擊連結或分享，以保護自身及愛人的個資安全。

為避免付出重要個資卻換來一場空，趨勢科技建議民眾安裝雲端版防毒軟體，現在通常購買就有多台裝置防護同步提供手機、平板、電腦等行動裝置防護，讓追劇、網購、下載的環境更安全。