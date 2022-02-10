　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE情人節貼圖「有假」別下載！　趨勢科技揭駭客3大套路

▲趨勢科技。（圖／趨勢科技提供）

▲趨勢科技公布一款假的LINE情人節貼圖，請民眾要小心，不要誤按了下載鍵，裝置恐中毒。（圖／趨勢科技提供）

記者吳佳穎／台北報導

下週情人節，不少情侶提前週末慶祝，網路資安解決方案領導廠商趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼：4704) 公開駭客常見三大套路，包括追劇要當心、看到「情人禮優惠訊息」多思考10秒，連下載LINE貼圖都要小心「有假」，避免造成錢財與個資的損失。

套路 (一)、製造假象，約會追劇要當心

疫情期間，情人節宅在家追劇不失為一個約會的好選擇，根據最新調查數據，2022年一月的偽串流影音平台詐騙達到過去半年的高峰來到近1.9萬筆註。

但趨勢科技指出，近年隨著Netflix、Disney+等的推出，網路上陸續出現許多假冒串流影音平台的釣魚詐騙手法，謊稱帳戶出現問題需要緊急補救，常見狀況如「付款資訊有問題」、「帳號已經被鎖住」、「有人入侵了你的帳號」、「你的帳號將被刪除」及「你的帳號出現新的登入」等，企圖誘導民眾進入看似真實的官方串流影音平台，實際上卻是釣魚網站，藉機盜取民眾輸入的帳號及信用卡個資。

套路 (二)、出手大方，假網購情人禮優惠下殺

另外，看準情人節送禮風潮，除了各大電商平台強打各項優惠活動，一頁式網購詐騙也將進入危險高峰期，企圖與優惠活動魚目混珠，使消費者不易分辨真實性而暈船上鉤。

趨勢科技說，根據觀察，一頁式網購詐騙常以超低價破盤優惠、期間限定免運等訊息吸引民眾目光，並將購物廣告刊登在入口網站、臉書及LINE等平台，意圖導引民眾進入以假亂真的網頁下單購買、填入個人轉帳資料等個資。趨勢科技提醒，網購情人禮品必多加留意，不要衝動下單，對於社群平台上的廣告也要保持警覺，避免誤入看似出手大方的網購優惠陷阱，滿滿的心意卻換來一場空，甚至面臨重要個資遭竊的風險！

套路 (三)、拉近關係，假貼圖傳心意

趨勢科技強調，「貼圖詐騙」是每逢熱門節慶最猖狂的詐騙手法之一，趨勢科技提醒若收到「情人節免費貼圖限時贈送」等訊息千萬要當心。

常見手法為邀請民眾轉傳訊息才能下載貼圖。民眾一旦轉傳分享，非但拿不到免費貼圖，還可能被犯罪分子加入LINE好友，待之後改頭換面再進行二次詐騙。

值得注意的是，貼圖詐騙如今也演化出更多元的詐騙形式，詐騙集團會製作擬真的貼圖下載頁面邀請下載，民眾在點擊下載後不但沒有獲得貼圖，更可能在按下按鈕的瞬間讓手機被植入安裝後門軟體，藉此竊取用戶手機的資料及照片。趨勢科技呼籲，收到貼圖訊息時，避免直覺點擊連結或分享，以保護自身及愛人的個資安全。

為避免付出重要個資卻換來一場空，趨勢科技建議民眾安裝雲端版防毒軟體，現在通常購買就有多台裝置防護同步提供手機、平板、電腦等行動裝置防護，讓追劇、網購、下載的環境更安全。

ET快訊
快訊／陳其邁宣布：高市國小明天停課！　延至2／14開學
引水人基因定序「也染omicron」！　跟高雄港群聚不同
快訊／高雄又+5！回娘家聚餐染疫　大量足跡曝光
快訊／新店兄妹2確診「病毒量高」　過年足跡到台中、苗栗、高雄
快訊／新北本土今＋17　樹林14人、新店2、汐止1
快訊／徐乃麟兒子確診！　身體不適感染Omicron
羽生結弦慘摔2次！4週半跳失敗3連霸夢碎　向滑冰場鞠躬致意
第22期莫德納預約破9成　剩7.1萬名額「這些縣市還有機會」
LIVE／嘉聯益＋15確診　侯友宜親上火線說明
3起過年家族群聚19人染疫　陳時中：比較擔心要持續觀察
高雄+4！不明感染源擴大「情侶與家人確診」　累積8人染疫
快訊／新北手搖飲店員確診！Ct值21　感染源不明
快訊／嘉聯益15人確診！　1人為本國籍
「新北高屏跨縣市」家族6人染疫　過年旅遊足跡廣
快訊／本土暴增37例！　不明感染源「跨新北高屏」
LIVE／南、北縣市都爆新確診　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

情人節3C贈禮　iPhone 13 Pro最高折2810元

LINE情人節貼圖「有假」別下載！　趨勢科技揭駭客3大套路

盒裝曝光！三星S22+旗艦機開箱搶先看　

不再被蘋果偷聽！　iOS 15.4修復「Siri錄音被共享」問題

LINE元宵節特效來了！　「3組關鍵字」看熊大兔兔放天燈

歷代之最！三星新旗艦S22系列「三大有感升級」　夜拍進化、快充提升

一項新產品將取代iPhone？　蘋果程式碼首見「realityOS」神秘系統

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕+瀏海螢幕

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

1月手機降價榜出爐　iPhone旗艦降約8500元

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

情人節3C贈禮　iPhone 13 Pro最高折2810元

LINE情人節貼圖「有假」別下載！　趨勢科技揭駭客3大套路

盒裝曝光！三星S22+旗艦機開箱搶先看　

不再被蘋果偷聽！　iOS 15.4修復「Siri錄音被共享」問題

LINE元宵節特效來了！　「3組關鍵字」看熊大兔兔放天燈

歷代之最！三星新旗艦S22系列「三大有感升級」　夜拍進化、快充提升

一項新產品將取代iPhone？　蘋果程式碼首見「realityOS」神秘系統

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕+瀏海螢幕

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

1月手機降價榜出爐　iPhone旗艦降約8500元

讓你沒藉口偷懶！4款語言學習APP天天在家偷練功

變身酒吧超chill！隱身嘉義飯店高級港點　一口蔥油一口肉太罪惡

鳳梨賣手搖飲「超狂店名曝光」！　親彎腰倒茶…網揪：圍兜穿錯了

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、711、麥當勞、全聯、好市多

LIVE／屏東+3「跨縣市旅遊史家庭群聚」！潘孟安最新說明

快訊／陳其邁宣布：高市國小2／11預防性停課　延至2／14開學

買不起「台北蛋白區千萬宅」被長輩嫌不夠努力！男星回擊戳破問題

曾國城盼明金成入夢！屈中恆曝經濟狀況「好友募款想幫忙」

陸籌拍首部「晶片職場劇」　片名《縱橫芯海》演中國芯片自主之路

快訊／高雄又+5！娘家聚餐群聚又一條不明感染源　大量足跡曝光

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

3C家電熱門新聞

新產品將取代iPhone？蘋果程式碼首見新系統

不再被蘋果偷聽！　iOS 15.4修復「Siri錄音被共享」問題

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕視聽更享受

盒裝曝光！三星S22+旗艦機開箱搶先看　

附S Pen！三星新旗艦系列登場　S22 Ultra延續Note外觀

LINE元宵節特效來了！　「3組關鍵字」看熊大兔兔放天燈

歷代之最！三星新旗艦S22系列「三大有感升級」　夜拍進化、快充提升

三星發表會晚間登場　最新旗艦S22實機曝光

1月手機降價榜出爐　iPhone旗艦降約8500元

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

iPhone新功能等到了！網更新實測：真的爽

LINE情人節貼圖「有假」別下載！　趨勢科技揭駭客3大套路

更多熱門

相關新聞

情人節詐騙地雷3大網路搭訕套路

情人節詐騙地雷3大網路搭訕套路

科技進步連交友方式也跟著進步，許多人使用交友軟體認識更多的人，隨著情人節腳步近了在網路上交友也要小心網路犯罪份子，網路資安趨勢科技公開3大搭訕套路「製造假象」，教你避開情人節詐騙地雷。

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

明仁會設置雙機房　業績達標還頒獎盃

明仁會設置雙機房　業績達標還頒獎盃

愛上「維和部隊女軍官」　他12萬老本險泡湯

愛上「維和部隊女軍官」　他12萬老本險泡湯

聯合國美女醫生求匯款　警攜手行員成功阻詐　

聯合國美女醫生求匯款　警攜手行員成功阻詐　

關鍵字：

LINE情人節貼圖趨勢科技駭客詐騙

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面