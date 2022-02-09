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LINE爽收千元紅包？點入竟進「未認證群組」　她列3疑點：小心詐騙

▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

▲點開LINE送的紅包，小心個資被盜走。（圖／翻攝LINE官網）

實習記者林郁婷／綜合報導

手機功能越來越多，現在連發紅包也能用APP發送，不過要小心按到詐騙網頁。一名網友就收到非官方帳號送的「LINE紅包」，金額高達1000元，還以為是朋友送的「LINE Pay紅包」，要領取時發現步驟很複雜，最後還莫名其妙進入某個群組，連大老闆都把它當開工紅包發送，因此懷疑對方是要蒐集個資拿去賣。

▲▼原PO抓出不合理的地方。（圖／翻攝自Dcard）

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▲原PO收到開工大吉紅包。（圖／翻攝自Dcard）

一名女大生在Dcard以「模仿Line Pay紅包/開工紅包詐騙」為題發文，表示一早收到開工大吉的訊息，還以為是朋友送的「LINE Pay紅包」，點開發現獎金有1000多元，要領取時被告知，需分享給5位好友，開始產生懷疑，因為和印象中的方式不太一樣，於是決定親自驗證。

她故意將訊息分享到5個只有自己的群組，還沒領到紅包，就被加到一個未經LINE認證的「新年快樂」群組，她指出，因為那個群組的帳號是「灰色盾牌」，所以才知道是沒有認證過的，裡面已經有5000多人，接著再仔細一看，發現很多地方漏洞百出，像是大頭照從免費圖庫抓圖，紅包的頁面也做得不精細。

▲▼原PO抓出不合理的地方。（圖／翻攝自Dcard）

▲灰色盾牌表示群組沒有經過LINE認證。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，目前還不知道是要騙什麼，「有可能會蒐集個資進行詐騙，或是募集好友數再把帳號拿去販售」，她呼籲大家「天下沒有白吃的午餐」，如果碰到的話「儘管檢舉起來吧！」

不少網友都表示收過同樣的訊息，「老闆傳來的，還以為他今年發財了…」、「我也有收到，同事傳給我的」、「這年頭真的什麼都要騙」、「怎麼辦。。我點了，會被盜嘛？有挽救的方法嘛？」、「我還真的點 檢舉加封鎖刪除了XDDD」

事實查核中心」網站也針對此事回覆，「LINE台灣公司回覆台灣事實查核中心詢問時表示，這並非LINE官方舉辦的行銷活動，請民眾千萬不要點擊，也不要隨意加入陌生的LINE帳號，或點選不明網址。建議使用者要參加LINE公司主辦的官方活動，可以由「貼圖小舖」或LINE Store。」

▲▼ -

▲事實查核中心分享LINE認證帳號分辨方法，綠色盾牌」為企業帳號，「藍盾牌」帳號為LINE官方認證，「淺灰色盾牌」則為一般帳號。（圖／翻攝自事實查核中心網站）

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