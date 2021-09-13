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社會 社會焦點 保障人權

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

新聞節目中心／綜合報導

投資詐騙再出新招，200多人Line社群九成以上成員都是假的！8月31日在ETtoday新聞雲《行動法庭》節目上，虛擬幣投資詐騙受害人獨家披露受害歷程，女網友在FB打工社團找工作，被詐騙集團找上門，誘導加入Line群聊天內容雖然「很正常」，但其實佈滿詐騙暗樁，最後她被海削40萬！

FB找工作社團　佈滿詐騙暗樁

疫情期間許多人失業，小花（化名）為了找工作，上FB打工社團PO文。她文章一PO出後，留言區吸引許多人留言，邀請加她Line。小花觀察這些來留言的帳號，感覺大部分是詐騙集團的分身帳號。但小花迫於經濟壓力，她急著找工作，就挑了一個「感覺比較不可疑」的網友私訊過去，表示想瞭解工作內容。

該帳號請小花先加Line專員，一位暱稱叫做「子棋」的女生。子棋一開始跟小花閒話家常，讓小花放下戒心，接著邀請小花加入網站、創帳號。

5月底，小花在子棋邀請下加入投資群組，但在入群前，小花必須先加集團經理「林桐桐」的Line。林桐桐跟小花說，入群後，為了避免其他群組成員被騷擾，禁止群組成員私下交流。（編按：小花加入的Line群非一般傳統Line群組，而是Line新推出的「社群」功能，成員可自訂暱稱。）

200多人投資社群　閒話家常卸心防

小花加入投資社群後，發現裡面兩百多人，她一開始警戒觀察社群聊天內容，發現內容都很正常，都是閒話家常。一週後，小花開始放下戒心，決定接受子棋的建議，花1000元開通投資帳號，跟著群組的「投資顧問」來下單。成員可以選擇做「比特幣／美金」或「以太幣／美金」等交易類型。

 

隔一段時間，群組的投資顧問宣布新的投資方案，能獲利3倍。但如果要跟新方案，必須先退群，跟著顧問學習操作後，才可以返回社群。小花一開始沒有跟單，但6月間，有成員返回群組分享投資成功經驗，讓小花心動不已。

貸款46萬學投資　錢匯到人頭帳戶

小花立即跟「林桐桐」報名，表示願意跟銀行貸款40幾萬「做方案」。小花之後依據林桐桐指示，把錢匯到指定帳戶，接著退出社群，跟著投資顧問Edison「學做單」。緊接著，Edison連忙邀請小花加入只有她跟暱稱為「方案系統」的投資社群學做單。

「方案系統」跟小花說，在正式下單前，她必須先做系統測試，確保系統能正常運作才能下單。小花在學習過程中很緊張，她將40幾萬分好幾單壓下去，結果顧問居然說，她已經把錢「賠光了」！顧問建議小花再去籌錢，才能回來參加方案。

200多人社群　不到10%是活人

小花為了把錢救回來，上FB找貸款代辦人，代辦人警告說，他有許多客戶被類似的手法詐騙，小花此時才驚覺自己遇到詐騙集團！但一切都來不及了，因為她為了跟單學投資，已經離開Line社群，她沒機會回去截圖，只有留下少數對話紀錄和匯款資料。

小花後來在Dcard上，看到其他受害者的PO文，記載的詐騙手法都一樣，才知道這種類型的詐騙群組，每個月行騙一次。Line群表面上是200多人，但其實只有不到10%是活人，其他都是詐騙集團的暗樁！當錢騙到手後，社群就解散，詐騙集團會另起爐灶再次行騙。

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