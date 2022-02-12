大漠傳奇1／閃光一次少7年壽命！　珍惜相遇1656年古蹟「莫高窟」

記者任以芳／甘肅敦煌報導

大陸甘肅敦煌是一座讓人心神嚮往城市，如果沒有沿著古絲綢之路行走過，難以想像，這裡藏有世界藝術寶藏「莫高窟」，在此存在千年之久。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪這座1656年歷史知名石窟，洞內雕塑、壁畫華麗生動，但考量保護文物，遊客被要求全程不能拍照，因為「閃光一次洞窟少七年壽命。」所幸，北京故宮展出敦煌展，罕見重現莫高窟洞窟，帶您一探究竟。

▲初唐莫高窟第96窟， 窟外紅色木構窟簷高達45米，依靠山崖而建，氣勢。（圖／記者任以芳攝）

世界藝術遺產「莫高窟」

敦煌八大奇景之一的「莫高窟」又稱千佛洞，和雲岡石窟、龍門石窟被譽為大陸三大石窟。「莫高窟」位於甘肅省敦煌市東南25公里的鳴沙山東麓，是集建築、雕塑、繪畫於一體的世界聞名藝術聖地。

根據唐代《李克讓重修莫高窟佛龕碑》記載，前秦建元二年（公元366年），一位僧人樂僔尋鈔修行之路，行經月牙泉附近，突然見到遠方出現刺眼的萬丈光芒，有如千佛顯現。循著光芒指引，來到現今鳴沙山下，樂尊開鑿第一個石窟，開啟「莫高窟」。

當時敦煌是絲綢必經之路，從魏晉南北朝開始，有錢人為求出入平安捐錢修建洞窟；也有不少佛教徒來此修行，依照經典故事鑿洞，用簡陋的工具雕刻描繪對佛國的想像。《東森新媒體ETtoday》記者採訪沿途看到大大小小洞穴，沒有開放南面早期是苦行僧修行地方，北面洞窟是主要創作地方。

▼莫高窟內壁畫、塑像的創作，都是古時虔誠信眾對佛國想像 。（圖／記者任以芳攝）

▲唐朝武則天時期，莫高窟藝術創作到達巔峰。 （圖／記者任以芳攝）

與千年歷史「禮貌」相遇

到了唐朝武則天全盛時期，莫高窟留下1千多尊洞窟佛像和壁畫，直到元代洞窟逐漸荒廢。近千年以來，莫高窟歷經地震、洪水、風沙和戰亂都幸運地保存下來。但清末時期，世界寶藏「莫高窟」被發現了，吸引西方考古學家和探險者，千年古蹟遭遇無法彌補的傷害。

稍有良心的探險家以買賣方式收藏文物，許多佛像、佛經典籍、絹畫、刺繡被大量偷渡到國外；絕大部分的獵奇者對古蹟毫無敬畏之心，任意破壞，砍斷佛手佛頭，徹底踐踏「莫高窟」獨一無二的藝術價值。

隨著抗戰結束，悲傷佛國「莫高窟」終結被破壞悲慘命運，變得更加殘破。後來經過大陸政府多年搶救，如今只剩下700多個洞穴。早期全面開放，如今為了延續文物壽命，「莫高窟」採取預約制，設立人流上線，每一組參觀團只能依照當天隨機安排，最多看4到8個洞窟。

《東森新媒體ETtoday》記者採訪時，親眼看見石窟壁畫遭到塗鴉，各國「到此一遊」的字跡，佛像遭斷頭、缺手缺腳，讓人心疼。帶隊的解說員也多次提醒，「千萬不能拍照！閃光一次讓文物壽命少七年。」

▼ 莫高窟早年受到人為破壞，現在限制觀光人潮，洞窟也會上鎖 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 十多年來，大陸敦煌研究所努力修復古蹟，延續莫高窟生命。（圖／記者任以芳攝）

敦煌研究院修復「悲傷佛國」

這座曾被視為人間佛國的淨土，遭遇太多人為破壞，變得殘破不堪。1944年，大陸敦煌藝術研究所成立，安排專職人員管理和壁畫臨摹。1951年更名敦煌文物研究所，對危岩進行加固。1961年「莫高窟」被國務院公布為全國重點文物保護單位之一。1987 年，聯合國教科文組織將其列入「世界遺產名錄」。

經過千年歲月「莫高窟」壁畫開始氧化發黑、掉色，最常見的病害也有起甲、空鼓和酥鹼。半個世紀以來，敦煌文物研究所與日、美等國合作，加強石窟、壁畫、塑像病害的科研修復和防治工作，多年下來「莫高窟」大多數的洞穴窟有良好改善。

另外，遊客呼出的二氧化碳都會讓文物致命。近年，所有洞窟設置「二氧化碳偵測器」，一但濃度超標就會警示。記者也觀察，解說員離開洞窟都會上鎖，防止被入侵破壞，讓洞窟古蹟稍微喘口氣。