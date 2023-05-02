早餐店必吃！「全聯6元神物」必囤貨　千人激推：孩超愛吃

▲漢堡麵包6元，若遇到打折只要4元。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

許多人超愛吃早餐店的漢堡，尤其肉排加蛋配上生菜，成了一天動力來源。一名女網友則驚呼，聽聞全聯也有賣漢堡麵包，「比我想像的還好吃耶，口感鬆軟」，而且一個價格只要6元，根本是月底省錢的神物。文章曝光後，引來千人狂讚，運氣好可買到特價4元，「都買這個自己做漢堡，小孩超愛吃！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，之前看過社友激推「6元漢堡」，也就是早餐店出現的漢堡麵包，無奈原PO每次去超市都撲空，直到昨（1）日終於買到了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也熱心分享口感，「比我想像的還好吃耶，口感鬆軟，吃得到白芝麻香氣，月底吃真的超可以！只要6元真的不能再挑剔了！」

好康文曝光後，一票吃貨也狂讚，「再特價6折只要4元，夭壽超值」、「都買這個自己做漢堡，小孩超愛吃」、「太巧！才買了幾個要當明天早餐」、「月底美食」、「我都買回來丟冷凍，要吃再放烤箱後做成自己喜歡的漢堡」、「6元真的便宜！我還是最愛生貝果」。

另有神人分享美味作法，「微波10秒更蓬鬆好吃！我們這邊的全聯常常沒貨」、「真的很不錯！氣炸鍋加熱一下，漢堡更香，我們家都夾牛肉和蛋很好吃」、「包雞腿排和荷包蛋很好吃」、「比饅頭便宜，自己煎蛋加個肉片加菜就是豐盛美味的早餐」、「芝麻很多！乾煎一下芝麻更香，麵包夾片火腿起士超級好吃」、「使用前先用刀分兩半，烤箱200度5分鐘，煎蛋+牛肉片+美乃滋，最重要的是番茄醬」。

▼網友自己動手做漢堡，讓人口水直流了。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

