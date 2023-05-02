台灣觀光「發展不好」癥結在哪？網嘆：被「這產業」搞死

▲網友點名台灣觀光發展不好的兇手。（圖／記者王麗琴攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣要美食有美食；要景點有景點，但觀光卻發展得不是很理想，有網友認為台灣應主打山脈自然景觀，吸引外國觀光客，但政府完全沒有在推廣，好奇台灣觀光癥結點在哪？有網友直言「是被住宿業者搞死的」。

一名網友在PTT以「 台灣觀光癥結點在哪？ 」為題發文，表示一直覺得台灣觀光搞錯重點，跟別人拚歷史文化美食真的滿頭問號，認為「文化講就華人文化、小吃美食很主觀，搬不上大檯面，要是真的有料各國早就一堆台灣料理餐廳」，直指「台灣最厲害的應該是山」，應推廣山脈自然景觀，不過這部分政府完全沒在推廣。

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貼文一出引發熱議，網友紛紛加入討論，「排除小吃美食?這是最簡單上手的 真傻」、「你論點超怪的」、「山有點普…隔壁大陸的山和馬來西亞都更有看頭」、「笑了 你推一個遊客基數少的登山」、「你想提遠景沒問題R 蠢的是嘴美食小吃」、「歐洲日本人大老遠到台灣爬山？」

有網友回文點出重點，認為台灣觀光業 是被住宿業者搞死的 ，直呼台灣可以逛的地方非常多，在國外待一陣子後，就知道臺灣的美食是世界數一數二的。並指出「國外的旅社五星級酒店不用一萬台幣，但台灣的住宿卻超級貴」、「然後交通，臺灣的計程車費用也是世界級的貴。你要讓大量自助旅行來臺灣就是交通費用便宜，他們才能到處移動」。

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