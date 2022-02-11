快來賞花解悶！龍潭魯冰花季即將登場　三水茗園搶先綻放

▲桃園龍潭大北坑魯冰花已悄然黃澄澄登場！（圖／擷取自邱俊銘臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

悶疫期，桃園龍潭大北坑魯冰花已悄然黃澄澄登場！桃園市政府辦理2022「戀戀魯冰花季」，雖將於2月19日迄28日，於龍潭區三水里大北坑街一帶展開，市府副秘書長邱俊銘臉書Po出現今花況透露，目前大北坑附近及三水茗園已經有一些花甦醒囉，歡迎民眾來賞花解悶！

邱俊銘副秘書長表示，桃園擁有4萬8,000公頃農地，具有豐富多元農村生態，市府一直努力於各區推動劃定休閒農業區，發展觀光農業。其中，龍潭大北坑休閒農業區的特色活動「戀戀魯冰花」，將大北坑休區連結三和社區與附近農場，提供農遊及農事等體驗活動，帶動周圍社區發展。

市府亦於週邊成立第二遊客中心加強整合區塊優勢，啟用的三和青創基地也提供當地青年朋友創新機會，協助在地青農開設餐廳、銷售農特產品、推廣農事體驗等，進而帶動觀光旅遊，未來擴大形成更大的休閒農業區。

而「戀戀魯冰花季」，目前展區花況除三水茗園搶先綻放外，其他區域將陸續綻放，預計2月中下旬最美。想要搶先欣賞魯冰花的民眾，可以藉由園區內步行指標，將魯冰花、茶園、老屋及古道結合，進行豐富的生態、文化、美食輕旅行。