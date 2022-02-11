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台灣燈會1500架無人機美出口碑　高雄星級飯店割喉優惠戰曝光

▲高雄漢來百貨推出3小時的賞景房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣燈會的美景觸發的商機大戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣燈會在高雄，無人機表演震撼全台民眾，不少人都想到高雄親眼目睹，為了搶商機，各家飯店都推出優惠，像是漢來飯店因為靠近高雄港、愛河灣的絕佳地點，史無前例的開放3小時港景房賞景專案。

台灣燈會在高雄正進行到最高潮，每天晚上六點到十點半的絢爛水岸光影秀已經讓大家目不轉睛，漢來飯店藉著正面對愛河灣與高雄港的優越地理位置，趁勢推出三小時專屬賞燈會專案，即日起至2/28晚上7點半到10點半限時港景房雙人3,336元起。

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▲高雄漢來百貨推出3小時的賞景房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣燈會的美景觸發的商機大戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄漢來百貨推出3小時的賞景房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄漢來飯店推出3小時的賞景房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

漢來大飯店副總經理陳素娟指出，太多民眾來反應這次燈會好精彩，不過「還是不放心到戶外群聚，最好有私密專屬空間與喜愛的親友共賞美景」、「我有小小孩不方便帶到現場」、「家裏長輩也不適合久待戶外…」，也因為太多民眾不想錯過燈會，但又不想到現場人擠人，漢來特別安排最佳視野的港景房，並選擇最精華時段晚上7點半至10點半三小時推出賞燈會專案，現場另招待紅酒、精緻水果、點心、mini bar，以及膠囊咖啡，享受尊榮禮遇同時，又可與親朋友好好共賞燈會美景，分分秒秒看到精彩。

▲高雄漢來百貨推出3小時的賞景房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄福容飯店推出親子遊住房專案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外緊鄰在愛河灣燈區的福容大飯店高雄店為了配合台灣燈會，特別推出「台灣燈會親子遊住房方案」，即日起到2月28日止（入住日期2月26-27日不適用）兩位成人入住每房只要3,999元起/晚，再免費招待兩位115cm以下的兒童，等於四人入住每人不到1,000元/晚，還加贈Haagen-Dazs迷你杯冰淇淋（依照入住人數贈送），就是要讓大家在這個燈會期間可以好好的觀賞燈會，暢遊高雄！

而高雄福華大飯店也特別推出賞燈玩高雄住房專案，豪華雙人房每間每晚NT$3299元起，每房含麗香苑豐盛自助早餐及金磚禮盒一份，訂房加購2/8~2/24高鐵車票還可享七折優惠。除此之外，燈會主場之一衛武營也邀集飯店知名的HOVII Cafe於燈會期間進駐快閃店，現場銷售現烤肉桂捲、熱紅酒、飲品點心等，讓民眾賞燈也能嘗美食。

▲高雄漢來百貨推出3小時的賞景房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄福華飯店主打「賞燈遊高雄」住房專案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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