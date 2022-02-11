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河南房產龍頭建業集團裁員6成　內部公告流出後暫停「要先抓內鬼」

▲河南建業集團,胡葆森,華誼兄弟電影小鎮,鄭州,建業集團。（圖／CFP）

▲河南建業集團董事長胡葆森到場為旗下足球隊助威。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

河南房產龍頭「建業集團」傳出大規模瘦身計畫，裁員程度或達到6成，要將管理層級取消業務集團和大區兩級，由五級調整為三級管理。建業集團表示，接下來本著「做少、做小、做好」的方針，結合各專業公司未來實際發展需要進行梳理與調整。不過，建業集團目前暫停裁員行動，疑似是這份內部人事公告外流，要先查公司機密洩露再行調整。

▲河南建業集團為當地房產界龍頭，還跨足多個不同領域。（圖／翻攝建業集團官網）

▲河南建業集團為當地房產界龍頭，還跨足多個不同領域。（圖／翻攝建業集團官網）

《時代財經》報導，根據建業集團內部公告，公司將取消業務集團和大區兩級，從目前的「集團-業務集團-大區-城市公司-項目」的五級管理，調整為「集團-城市公司/專業公司-項目公司」的三級管理。

此外，原有的業務集團總部撤銷，建業控股、地產集團總部、中原建業集團總部、新生活集團總部及築友集團總部合併為新的集團總部。撤銷大區層級，設立新的城市公司和專業公司，由集團直接管理，調整後的城市公司對項目公司實施直接管理。

經過組織調整，建業集團總部設置產品研建中心、投資發展中心、資金財務中心等九個業務中心，九大中心下設32個部門、26個組。值得注意的是，九個業務中心編制為408至412人，較目前現有的1063人裁撤超650人，裁員比例達61.2%。

▲河南建業集團,胡葆森,華誼兄弟電影小鎮,鄭州,建業集團。（圖／CFP）

▲建業集團投資的鄭州華誼兄弟電影小鎮。（圖／CFP）

公開資訊顯示，建業集團成立於1992年，擁有建業地產、築友智造科技、建業新生活、中原建業等四家上市公司，業務涵蓋地產、智造、物業、科技、文旅、商業、酒店、農業、旅遊、足球、金融等多個領域。

受到2021年鄭州「720」特大暴雨釀災及數輪新冠肺炎疫情影響，該地樓市遭逢重擊，房地產業裁員、降薪、拖薪等成為常態，一位鄭州房企策劃人在2021年底曾表示，「心生惶恐，時常感覺危機要來了。」反映出當地房地產業的蕭條。

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