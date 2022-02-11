桃園4條傳播鍊2／24監測期滿　鄭文燦：視結果決定鬆綁防疫規範

記者沈繼昌／桃園報導

針對新北市嘉聯益公司樹林廠確診事件，桃園市長鄭文燦今天主持防疫專案會議時表示，市府第一時間進行疫調，確定並無外籍移工互相支援情況，市府針對該公司觀音桃科廠415位員工PCR採檢，結果皆為陰性；此外，桃園疫情處於收斂階段，5條主要傳播鏈中，除亞旭電腦由前進指揮所專案管理，其餘進行14天觀察期後將於2月24日前陸續監測期滿。

▲桃園市長鄭文燦11日主持市府防疫專案會時指出，嘉聯益桃科廠415名員工採檢均屬陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，春節前中央啟動移工防疫應變措施，要求針對僱用移工50人以上之事業單位進行快篩，市府加購3萬劑快篩試劑，擴大範圍至僱用移工20人以上之事業單位，當中包括僱用37位外籍移工的嘉聯益觀音桃科廠，當時快篩結果均為陰性，經過昨日採檢後，目前應無風險。

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▲桃園市長鄭文燦11日主持市府防疫專案會時表示，桃園疫情處於收斂階段，5條主要傳播鏈將於2月24日前陸續監測期滿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市疫情正處於收斂階段，居家隔離人數大幅下降至411人，後送集中檢疫所者僅餘亞旭專案中的253位菲籍移工。5條主要傳播鏈中，除亞旭電腦由前進指揮所專案管理外，其餘進行14天觀察期後，將於2月24日前陸續監測期滿。另外，大同公司派駐市府電腦機房的2名確診者監測期將於今日解除，機房所有工作人員經過3採皆為陰性。市府將以2月底為基準點，視疫情發展，決定是否鬆綁防疫規範、恢復活動、重新開放場館設施等。

至於勞動部2月15日起將啟動第二階段移工專案引進，鄭文燦解釋，桃園將有23家防疫旅館參與本次專案，總計提供1,494房間數。考量桃園外籍移工數量逾11萬3,000人，占全國約16%，短期內房間需求量龐大，原則上初期以提供工作地在桃園市產業類移工雇主為優先，社福類則不受限，後續則視使用情況進行滾動調整。另外，為顧及移工居檢期滿前PCR採檢便利性，市府將安排醫護團隊至移工入住防疫旅館進行採檢。

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