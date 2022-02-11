快訊／高雄+13！入住防疫旅館遭高雄港居隔對象傳染　再傳12親友

記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

指揮中心11日宣布新增18例本土病例，其中高雄新增13例，其中12例為防疫旅館群聚案衍生，另一位為先前傳出有南北移動，曾和同住家人到過新北、高雄、屏東和苗栗旅遊後確診，其感染源目前仍在清查當中。高雄市長陳其邁指出，親友群聚新增的12例當中，市府疫調匡列調查後發現，該起傳播鏈源頭為案19530。

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）



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陳其邁指出，案19530就是男童大表哥女友的弟弟，他1月10日中國返台23日檢疫期滿後回家，Ct值為30點多，重新溯源後，發現19530為疑似防疫旅館感染，調閱相關資料後，發現和19530兩房之隔的高雄港居家隔離對象發病，經病毒基因定序後，確認為同一基因病毒定序，判定為防疫旅館群聚事件，再由19530返家後傳染給同住家人後，再擴散至相關職場同事親友。

陳其邁指出19530返家後，先是傳染給19380的幼童，事後再傳染給和19380一同玩撲克牌的幼童，累積2幼童確診後，再衍生出12例同住家人與其職場的衍生群聚事件，目前已匡列相關接觸者，其中也包含曾到過台南擔任冬令營隊輔的某女高中生，為案19528。

衛生局簡任技正潘炤穎也表示，該名個案雖然為高雄籍，但其就讀學校為台南某高中，因此不構成跨縣市移動聚會，市府不會針對此事對女學生開罰。

而11日新增的13例確診當中，另一例為南北移動，曾到新北、屏東其和同住家人曾到過苗栗旅遊，目前感染源仍在清查 中。

▲0211高雄新增確診個案。（圖／高雄市政府提供）



指揮中心指揮官陳時中也進一步說明相關細節，該起群聚事件從家庭聚餐、情侶旅遊衍生到砂石場工作，砂石場牽連3家庭，包含老闆、老闆娘、小孩與姐姐和姊夫，一家6口全確診，其中小孩在台南某高中唸書，並參加寒假活動任隊輔。此外，同職場案19584，也再新增一家5口5人確診。

最後則是女友的弟弟（案19530）被發現確診，其曾在1月10日自中國返台入住防疫旅館，23日檢疫期滿返家，直到10日才發病，由於該個案在防疫旅館居隔期間，附近曾住高雄港遭匡列隔離對象，該名對象事後也發病染疫，而19530直至10日才發病，若是境外移入確診發病時間不應這麼長，經病毒基因定序檢驗後，確認與高雄港居隔對象一致。

指揮中心說明，9日曾公布高雄出現家庭群聚，曾經過年聚餐，該起指標個案確診為國小10多歲男童（案19382），2月7日因為流鼻水、頭痛、發燒等症狀就醫確診，Ct值僅15.8，病毒量高，而其大表哥、小表哥（案19380、19381）與大表哥女性友人（案19401）陽性確診，後續也確認表哥女友與女性友人男友等情侶檔確診，曾經出遊聚餐，目前累計已有20人確診。