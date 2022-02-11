快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

記者楊蕓／新北報導

新北市11日增加3例，為居隔中採檢陽性個案。包括1例南部家庭群聚相關接觸者、1例為企業實習員工自篩確診接觸者、1例為汐止飲料店接觸者，皆為匡列居家隔離期間採檢陽性。

▲新北市11日新增3例居家隔離陰轉陽病例。（圖／新北市府提供）

衛生局說明，汐止飲料店接觸者（案19525）為20多歲女性，已接種2劑疫苗，是昨天案19492的同事，2/9因同事確診遭匡列居家隔離，晚間在家使用居家快篩劑呈現陽性，2/10採檢PCR陽性、Ct值17，疫調顯示，個案於2/5-2/6出現咳嗽、2/7發燒症狀，目前收治專責病房隔離治療。居住地汐止區。個案於1/21-1/23到高雄旅遊，目前匡列接觸者28人、5人居家隔離，均已安排採檢。

南部家庭群聚相關接觸者（案19526）為50多歲女性，已接種3劑疫苗，1/22-1/24與家人返回高雄娘家，與高雄（案19431）妹妹有接觸，1/29前往台中親友家，2/2~2/4與家人及分住高雄、屏東親友到苗栗遊玩，2/4返回新北居住地。2/9因兒女採檢陽性，遭匡列居家隔離，2/10 PCR結果陽性、Ct值16，收治專責病房治療。居住地新店區。接觸者均已遭匡列，無新增匡列接觸者。

另外，企業實習員工自篩確診接觸者（案19559）為20多歲男性，已接種2劑疫苗，為（案19346）的男友，2/8女友確診遭匡列接觸者居家隔離，採檢陰性，2/10居家隔離中二度採檢，PCR陽性、Ct值36.29，收治專責病房治療。居住地新莊區。接觸者均已遭匡列，無新增匡列接觸者。