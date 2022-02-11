瑞典坦克與雲豹裝甲車擦撞慘敗　右前輪軸斷裂「掰咖」躺路邊

記者沈繼昌／桃園報導

隸屬陸軍269旅一輛CM33八輪雲豹裝甲車11日上午行經台31線蘆竹區南下路段時，不知何故與黃姓男子駕駛的富豪轎車發生擦撞，造成轎車車身嚴重毀損，軍方人員第一時間下車察看黃姓男子狀況，蘆竹警方到場後為雙方進行酒測值，酒測值均為零。陸軍六軍團指出，裝甲車執行相關勤務與民車發生擦撞，肇事原因則由警方調查釐清。

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段時，不慎與陸軍某部隊裝甲車擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段時，與陸軍某部隊裝甲車擦撞，警方與軍方人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陸軍第六軍團指揮部指出，所轄機步269旅1輛CM33八輪甲車11日9時35分執行任務期間，行經桃園市蘆竹區南青路路段時與民車發生擦撞，雙方均無酒駕，人員無礙。

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段與陸軍裝甲車擦撞，車身嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方調查，30歲的黃姓男子駕駛有「瑞典坦克」封號的富豪轎車，行經蘆竹區南青路外側車道往高鐵青埔站方向行駛，軍方裝甲車由外側車道變換至內側車道時，與直行的黃姓男子轎車發生碰撞，其中富豪轎車右側車身嚴重毀損，右前輪軸疑斷裂，所幸雙方人員均未受傷。

員警在現場對雙方駕駛實施呼氣酒精濃度測試，酒測值均為零，沒有酒駕情事，目前相關民事賠償事宜，由雙方自行協調。警方亦派員再現場進行交通管制疏導，意外現場已於上午10時50分排除恢復交通。蘆竹警方呼籲，駕車請遵守道路標誌、標線指示，保持高度警覺並注意路況，切勿因一時疏忽，而造成意外的發生。

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