缺錢花用竟以裸照恐嚇取財！女友怒而報警 ...爛軟男下場出爐

▲桃園市蘇姓男子2020年3月間因缺錢花用，竟以女友自拍裸照要脅繳付1萬元，否則公布裸照讓大家觀看。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子2020年3月間與女子交往後成為男女朋友，疑缺錢花用竟將女友傳送的上半身自拍裸照恐嚇，要求繳付1萬元贖回照片，否則將公布其裸照給親友觀看，女子不甘被恐嚇憤而報警提告；桃園地院法官審理時，蘇男坦承犯行不諱，因女子尚未交付款項即報警，蘇男屬於未遂罪，審結依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑5月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，27歲的蘇姓男子於2020年2月底至3月間在交友軟體上認識女子交往成為男女朋友，女子在交往期間曾蘇男要求，在其平鎮區住處自拍上半身裸照2張供蘇男觀賞。

未料，後來2人因細故爭執，蘇男疑似缺錢花用，於3月17日凌晨在不詳地點，接續透過LINE通訊軟體，傳送女友裸照之訊息，並恫稱：「你看我沒有處理那個錢，看我會不會按下去，你也不可能有一萬，處理不處理，處理幾千啊，反正我會讓全部人都知道你」等語，欲公布其裸照給親影觀看恐嚇女友，致使其心生畏懼，女子不甘遭恐嚇取財，遂向平鎮警方報告提告。蘇男到案後坦承犯行，警方並提供女子2張裸照佐證，檢察官複訊後依恐嚇取財罪嫌向桃園地院申請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，因女子尚未交付款項即報警處理，以致蘇男未能得逞，屬於未遂犯，應依刑法第25條第2項規定予以減輕其刑。法官審酌，蘇男犯罪動機與目的皆僅意在牟得非分財物供己花用竟圖不勞而獲，向告訴人恐嚇取財，雖未得逞，其行為實不足取，考量其犯後終能坦承犯行，非無悔意，依犯恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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